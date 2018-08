E' una Champions Real Ma la Roma sorride lo stesso

Diretta Sorteggio Champions League/ Inter e Napoli sfortunati - meglio per Roma e Juventus : streaming video Rai : Diretta Sorteggio Champions League, streaming video Rai: finalmente scopriremo la composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono i nomi delle loro avversarie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:11:00 GMT)

Ricordate la “Coppa delle Coppe”? L’Uefa pensa all’inserimento di una terza competizione oltre Champions ed Europa League : Champions ed Europa League potrebbero essere accompagnate da una terza competizione, l’Uefa medita un cambiamento… La Uefa sta discutendo la possibilità di creare una terza competizione europea per club oltre alla Champions League e all’Europa League, secondo quanto trapela da Montecarlo dove i vertici dell’organizzazione calcistica europea sono per il sorteggio della Champions League. Le discussioni, tuttavia, sono ...

Sorteggio Champions : per l'Inter possibile Bayern - United o Borussia D. oppure una portoghese : L'ultimo confronto in Champions League risale al 2011, quando l'Inter strappò la qualificazione ai quarti grazie al 3-2 conquistato in rimonta all'Allianz Arena. Più di sette anni dopo e a più di otto ...

Sorteggi Champions : il Napoli potrebbe trovare City - i bavaresi del Monaco o una 'forte' spagnola : Due sconfitte nella fase a gironi della scorsa edizione, e ora almeno in quota un'occasione di rivincita per il Napoli. A poche ore dai Sorteggi della prossima Champions League, i bookmaker puntano ...

Champions League - una gara a porte chiuse per il Lione : il club francese punito dall’Uefa : La Uefa ha deciso di sanzionare il Lione per i disordini creati dai propri tifosi durante il match con il Cska della scorsa edizione dell’Europa League L’Olympique Lione giocherà a porte chiuse la prima partita casalinga della prossima Champions League. La Uefa lo ha annunciato oggi come sanzione per gli incidenti che si sono verificati nell’ultima partita di Europa League. L’organo di governo del calcio europeo ha ...

Marvel : Jim Zub e una storia di Champions sulle sparatorie scolastiche - : In accordo con la filosofia che sta alla base della nascita del gruppo di giovani eroi Marvel , della nuova generazione, la storia affronterà un tema contemporaneo di cronaca, che anche recentemente ...

Var in Champions League? L’Uefa pensa ad una soluzione a sorpresa : Var in Champions League, un’idea che balena in mente a Ceferin ed all’Uefa da diversi mesi: ecco come potrebbe essere inserito Il Var in Champions League non è stato ancora adottato. Il motivo è molto semplice, l’Uefa addebita questo ritardo alla difficoltà ad avere il Var su tutti i campi europei, anche quelli non proprio all’avanguardia di club che partecipano ai preliminari. Secondo il Times però, l’Uefa ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedeker domina il Wyndham Championship! Webb Simpson secondo dopo una grande rimonta : Brandt Snedeker è il dominatore del Wyndham Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro, nel North Carolina (USA). Lo statunitense ha confermato la sua leadership con una tornata solidissima in 65 colpi (-5), grazie alla quale è riuscito a tenersi stretta la prima posizione senza correre rischi. Snedeker ha effettuato un solo bogey e ben 6 birdie, chiudendo il ...

Calcio femminile - sorteggio Champions League 2018-2019 : Juventus e Fiorentina pescano il Brøndby e il Fortuna Hjørring ai sedicesimi di finale : Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio dei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League 2018-2019. 32 le compagini ai nastri di partenza e tra queste la Juventus, all’esordio nella massima competizione continentale, e la Fiorentina, alla seconda partecipazione consecutiva dopo aver staccato il biglietto nello spareggio vinto contro il Tavagnacco al termine della stagione scorsa (frutto anche ...

Roma pazzesca - è nata una squadra da sogno : N’Zonzi la ciliegina sulla torta - pronto l’assalto a campionato e Champions League [FOTO e DETTAGLI] : La Roma fa sul serio in vista della prossima stagione, il club giallorosso si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Dopo l’ultima importante stagione il club giallorosso ha intenzione di confermarsi, la dirigenza si è mossa alla grande, la squadra può essere considerata ben più forte. La ciliegina sulla torta è stato l’arrivo del centrocampista N’Zonzi, in passato seguito dalla Juventus ...

US PGA Championship : Molinari splendido 6° - Koepka firma una storica doppietta battendo Woods : L'ennesima ottima giornata non è bastata per compiere l'impresa a Francesco Molinari nella 100esima edizione dell' US PGA Championship , quarto e ultimo major stagionale, che si è svolto sul ...

European Championships 2018 - Italia terza nel medagliere! Superate Germania e Francia - siamo una potenza! : Una domenica bestiale. Una giornata da Italia, lottando con il cuore su più fronti ed agguantando vittorie spesso difficili da pronosticare. 4 ori per sorpassare in un colpo solo Germania, Francia ed Olanda ed issarci al terzo posto nel medagliere. Un bel balzo dalla sesta alla terza piazza, ennesima conferma tra le potenze mondiali dello sport (ricordiamo che gli azzurri sono ininterrottamente nella top10 delle Olimpiadi estive dal 1996). La ...