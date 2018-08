“E tu saresti una brava mamma?” Pubblica una foto col figlio e finisce nella bufera

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) Tra le attività immancabili per una vip di tutto rispetto durante i mesi estivi, oltre agli immancabili selfie mozzafiato in riva al mare e a qualche frase romantica da regalare di tanto in tanto ai fan tramite social, ci sono gli scatti in compagnia dei propri figli, così da mostrare a tutti il divertimento e l’aria spensierata che si respira in famiglia e aggiornali sulla crescita dei rispettivi pargoletti. Con un’avvertenza, però: occhio a tutto quello che potrebbe far irritare i follower, sempre pronti a giudicare al primo dettaglio che non li convince. Ne sa qualcosa Hilary Duff, che hato uno scatto in cui mostra tutto il proprio affetto verso ilLuca, 3 anni, con un bel bacio sulle labbra. Un dettaglio, quest’ultimo, che però non è decisamente piaciuto a una parte dei suoi ammiratori virtuali, pronti a scagliarsi contro di lei. (Continua a ...