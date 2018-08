E gli hacker nostrani presero il controllo di una rete criminale

E gli hacker nostrani presero il controllo della rete criminale : Quando è l'attaccante ad essere attaccato. Un rete di computer zombie ruba credenziali in Italia ma viene infiltrata e smontata da un hacker italiano che si introfula nell'email dei criminali che la dirigono

Ucraina - hacker russi spiano la Chiesa ortodossa/ Fancy Bear - intrusioni negli account di diversi metropoliti : Le mail dei maggiori leader religiosi della Chiesa ortodossa Ucraina sarebbero state spiate da hacker russi, nell'ambito del conflitto che vede coinvolti Ucraina e russia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:33:00 GMT)

WHATSAPP - SPIARE LE CONVERSAZIONI CON WHATSDOG E' PERICOLOSO/ gli hacker possono accedere ai dati personali? : WHATSDOG, app per SPIARE le CONVERSAZIONI di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:15:00 GMT)

Vaccini - l’Ordine dei Medici : “I governi facciano chiarezza sulle fake news degli hacker russi” : I Medici italiani sono “sorpresi dalle notizie sul ruolo di troll russi nella disinformazione sui Vaccini diffusa tramite social network”. E chiedono “ai governi di fare chiarezza su questa vicenda e di approfondire questo tema, che ci riguarda a livello globale. La libertà di informazione non può prescindere dall’affidabilità delle fonti. Spetta alle autorità garantire tale affidabilità ed evitare manipolazioni e inutili ...

gli hacker russi hanno vinto. Anche se li hanno scoperti : Per vedere una politica americana unita nei confronti del Cremlino forse bisognerà aspettare altrettanto. O forse solo fino alle elezioni di metà mandato.

gli hacker russi hanno clonato siti Usa per ingannare gli americani. Lo dice Microsoft : Tra i target c'erano l'Hudson Institute, un think tank conservatore di Washington che tra le altre cose si occupa di di corruzione in russia , ma anche di cybersecurity e politica internazionale, , e ...

Microsoft - "Democrazia a rischio"/ Ultime notizie - "sventati attacchi hacker negli Usa" : precedente tedesco : Microsoft “Gli hacker stanno attaccando le democrazie”. Ultime notizie, la denuncia del presidente Brad Smith circa l'introsione di pirati informatici(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:15:00 GMT)

I migranti ancora a bordo della Diciotti e gli attacchi hacker a Microsoft : La Società Autostrade studia la risposta al governo. Il cda dell’azienda “ha preso atto della lettera di contestazioni ricevuta dal ministero dei Trasporti e verrà riconvocato in tempo utile per fornire e deliberare un adeguato riscontro alle stesse”, dice una nota emessa dalla società controllata d

Il business nero degli hackers : rubano un milione di dollari al minuto : Una recente indagine della società di sicurezza informatica statunitense RiskIQ ha calcolato le perdite causate dal cybercrime per l'economia globale e ha determinato la quantità media di denaro che gli hacker rubano alle loro vittime in un minuto. Secondo lo studio, il danno globale causato dai criminali informatici durante il ...

Microsoft sostiene che gli hacker minacciano la democrazia. Ma è davvero così? : Microsoft lancia l’allarme: gli hacker minacciano la democrazia. La notizia, come è ovvio, fa subito il giro del mondo. Autorevole la fonte, appetibile la faccenda: gli ingredienti ci sono davvero tutti, ma forse vale la pena non lasciarsi trascinare dal forte vento e invece cimentarsi in una sorta di “bolina” culturale prima di finire sui soliti scogli della disinformazione. Cominciamo con il fare una distinzione lessicale. Qualcuno ha subito ...

MICROSOFT - "SVENTATI ATTACCHI HACKER NEgli USA"/ Ultime notizie - elezioni mid-term a rischio : lo zampino russo : MICROSOFT “Gli HACKER stanno attaccando le democrazie”. Ultime notizie, la denuncia del presidente Brad Smith circa l'introsione di pirati informatici(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:28:00 GMT)

Attacchi via fax : aziende impreparate e gli hacker ne approfittano : Organizzazioni, aziende e privati potrebbero essere hackerati tramite i propri fax a causa di falle nei protocolli di comunicazione utilizzati da decine di milioni di macchine in tutto il mondo: l'allarme arriva da Check Point Software Technologies , che ha portato alla luce le vulnerabilità nella linea di stampanti all-in-one, HP Officejet Pro. Ma queste macchine sono state solo il ...

Aerei dirottati dagli hacker anche a distanza : Nuovo pericolo : Durante la recente conferenza Black Hat 2018 di Las Vegas è stato dimostrato come sia possibile aggirare i sistemi di sicurezza degli Aerei e prenderne il comando Aerei dirottati dagli Hacker anche a distanza: Nuovo pericolo Nel film “Volo 747 – Panico a bordo” un informatico accede da remoto ad un aereo utilizzando un semplice notebook […]

Aerei dirottati dagli hacker anche a distanza : Nuovo pericolo : Durante la recente conferenza Black Hat 2018 di Las Vegas è stato dimostrato come sia possibile aggirare i sistemi di sicurezza degli Aerei e prenderne il comando Aerei dirottati dagli Hacker anche a distanza: Nuovo pericolo Nel film “Volo 747 – Panico a bordo” un informatico accede da remoto ad un aereo utilizzando un semplice notebook […]