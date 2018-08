Due o tre cose su James Coburn

Legionella - morti Due anziani turisti a Trento - : Le vittime sono un uomo e una donna di 84 e 82 anni che alloggiavano in due strutture ricettive dell'altopiano della Paganella. Legionella : cause e sintomi

Legionella - morti Due anziani turisti a Trento : Legionella , morti due anziani turisti a Trento Le vittime sono un uomo e una donna di 84 e 82 anni che alloggiavano in due strutture ricettive dell'altopiano della Paganella. Legionella : cause e sintomi Parole chiave: fps ...

“Un branco!”. Violenza di gruppo su Due minorenni in vacanza : tre arresti. Sono tutti giovanissimi : Da ieri pomeriggio non si pensa ad altro se non alla tortura e barbaria che Federico Pesci, noto imprenditore di Parma, ha fatto vivere a una giovane di 21 anni. Secondo quanto ricostruito, il 18 luglio il 46enne parmigiano, Federico Pesci, ha contattato tramite alcuni messaggi su Facebook la ragazza, promettendole regali e invitandola a uscire per una serata di divertimento: un giro sulla sua moto, un aperitivo, ‘poi ti mostro il mio ...