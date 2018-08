Dubai | le opportunità lavorative e i consigli per trasferirsi lì

vanityfair

(Di venerdì 31 agosto 2018) Fra meno di due anni,ospiterà l’Expo 2020, la fiera universale più importante al mondo. Ma si tratta di uno dei tanti progetti che la città emira ha in programma nei prossimi anni e che la renderà a tutti gli effetti la città del futuro. Tra i grattacieli più alti e gli ascensori più veloci al mondo, la città dei record è divenuta celebre per il lusso e lo sfarzo, ma se pensate di fermarvi a questi stereotipi, siete fuori strada. L’immagine dispesso viene associata a quella di Las Vegas e Manhattan, in realtà sembra più una città uscita da SimCity, il videogioco popolare degli anni novanta che simulava la progettazione di una metropoli del futuro con tanto di servizi e annessi per i suoi cittadini. Ed è proprio qui, nel cuore del deserto, in questa sorta di spazio parallelo, che negli ultimi anni sono arrivati anche moltissimi italiani. Lo confermano i dati: nel 2017 sono ...