Double Team Gioco di squadra film stasera in tv 31 agosto | cast | trama | curiosità

cubemagazine

: RAI 4: (21:18) Double Team - Gioco di squadra (Film) #StaseraInTV 31/08/2018 #PrimaSerata #doubleteam-giocodisquadra @RaiQuattro - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:18) Double Team - Gioco di squadra (Film) #StaseraInTV 31/08/2018 #PrimaSerata #doubleteam-giocodisquadra @RaiQuattro - staseraintv_uno : Double Team Gioco Di Squadra - Stasera alle 21:18 su #Rai4 #staseraintv #DoubleTeamGiocoDiSquadra… -

(Di venerdì 31 agosto 2018)diè ilin tv venerdì 312018 in onda in prima serata su Rai 4 alle ore 21:15. La pellicola è di genere azione del 1997, diretta da Tsui Hark con Jean-Claude Van Damme e Dennis Rodman. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv:e scheda GENERE: Azione ANNO: 1997 REGIA: Tsui Hark: Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman, Paul Freeman, Mickey Rourke, Natacha Lindinger, Valeria Cavalli, Jay Benedict, Bruno Bilotta, Nick Brett, Malick Bowens, Paolo Calissano, Jessica Forde, Dominic Gould, Orso Maria Guerrini, Gabriella D’Olive, Sigal Diamant, Hans Meyer, Peter Nelson DURATA: 90 ...