Dopo la prima odierna | l' artista cubano Beni Medina in concerto ancora venerdì e sabato

Golf – Cervino Open - Saracino e Pitoni in vetta Dopo la prima giornata : dopo le prime diciotto buche, i due azzurri Saracino e Pitoni guidano la classifica insieme all’austriaco Baltl Andrea Saracino, Stefano Pitoni e l’austriaco Timon Baltl sono in testa con 61 colpi (-7) nel Cervino Open, 13° torneo dell’Alps Tour 2018 e sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private in svolgimento sul percorso del Golf Club Cervino (par 68). dopo il primo giro, i tre leader sono tallonati ...

Woody Allen si prende una pausa : per la prima volta Dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun suo film : Per la prima volta dopo 45 anni, nel 2019 non uscirà nessun film di Woody Allen. A 82 anni, l’eclettico regista americano ha deciso infatti di prendersi una pausa dalla macchina da presa. Se finora era apparso sistematicamente in sala con almeno un film all’ anno, A Rainy Day in New York, il suo 48esimo lavoro che uscirà a fine 2018 interromperà questo record. Difficoltà a reperire finanziamenti o travolto dal movimento ...

America's Got Talent - Heidi Klum prima e Dopo il trucco : il timelapse della modella : Heidi Klum si prepara per un'altra puntata di AGT, America's Got Talent, mancano ancora trucco e parrucco, come si vede nel timelapse pubblicato sul suo profilo Instagram. La supermodella è fra i ...

Stress prima - durante e Dopo le vacanze. Ecco come sconfiggerlo una volta per tutte! : Siamo Stressati prima di andare in vacanza e partiamo. Siamo Stressati quando le vacanze sono ormai finite, e sogniamo le ferie successive… insomma leo Stress a quanto pare è un compagno fedele del nostro cammino. Vediamo però come tenerlo a bada visto che a breve – anche se in molti già sono già all’opera – ricomincerà per tutti la normale routine quotidiana fatta di lavoro, impegni e… Stress! Alcune persone ...

Il Principe George partecipa alla sua prima caccia : polemiche sul web - cosa è successo Dopo : Quanto è giusto far conoscere ai più piccoli il mondo della caccia? A marzo scorso in una scuola elementare in provincia di Brescia sono saliti in cattedra due cacciatori del Consorzio Armaioli ...

Marina La Rosa : "Anche io sono stata molestata. Prima e Dopo il Grande Fratello" : sono passati tanti anni da quando Marina La Rosa ha partecipato alla Prima edizione del Grande Fratello.Soprannominata "la gatta morta", Marina si è sempre fatta conoscere per quella che non ha paur di niente e nessuno. Quando aveva qualcosa da dire lo ha sempre detto e anche ora è così. Intervistata da Libero, La Ros aha fatto una rivelazione inaspettata. Parlando di Asia Argento, abusi e violenze sessuali, Prima si è divertita nel lanciare ...

Meteo Alto Adige : Dopo la prima neve si fa sentire anche il freddo - 2°C a Brunico : dopo la prima neve sulle Dolomiti, in Alto Adige stamattina si fa sentire anche il freddo: a Brunico si sono registrati 2°C, a Vipiteno 3°C. La colonnina di mercurio al Brennero e Riva di Tures è scesa fino a -1°C, ha spiegato il Meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. Nelle prossime ore le temperature risaliranno e torneranno su valori quasi estivi. Domani a Bolzano sono previsti 30°C. L'articolo Meteo Alto Adige: dopo la prima ...

Vuelta di Spagna – Nibali spiazza tutti Dopo la prima tappa : le parole dello Squalo sorprendono : Il corridore della Bahrain-Merida ha commentato l’andamento della prima tappa, conclusa a quattro minuti dal vincitore Non è stato un inizio da ricordare per Vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto ha chiuso la prima tappa della Vuelta di Spagna con quattro minuti di ritardo dalla coppia Valverde-Kwiatkowski. Un risultato tutt’altro che soddisfacente, che non ha comunque abbattuto il ciclista della Bahrain-Merida, che si ...

Ferrari 480 Pista Spider la prima del Dopo Marchionne - Top Speed : ... la Ferrari 488 Pista Spider beneficia della derivazione diretta dalla 488 Pista, modello che trasferisce su strada l'esperienza maturata sui tracciati di tutto il mondo dalla 488 Challenge e dalla ...

Napoli-Milan - la prima Dopo 35 anni senza telecronaca di Carlo Pellegatti : Fino a Napoli-Milan di stasera , che per la storia delle cose davvero rossonere è una partita particolare e un po' triste, perché è la prima, dopo 35 anni, senza la cronaca di Carlo Pellegatti. ...

Cristina Parodi pronta per La prima volta Dopo Domenica In : La prima volta in onda dopo Domenica In: le anticipazioni di Cristina Parodi Cristina Parodi è pronta per una nuova avventura in televisione. Dal prossimo 23 settembre sarà al timone de La prima volta, in onda su Rai1, alle 17.35 circa, al termine della Domenica In di Mara Venier. L’ultima stagione televisiva non è stata per niente semplice per la giornalista che ha dovuto fronteggiare critiche e polemiche dopo lo scarso risultato ...

TIM in soccorso di DAZN Dopo i problemi di streaming della prima giornata di Serie A : DAZN e i problemi di streaming durante la prima di campionato: TIM potrebbe correre in aiuto del servizio, e il Codacons è pronto a scendere in campo per pratiche scorrette. L'articolo TIM in soccorso di DAZN dopo i problemi di streaming della prima giornata di Serie A proviene da TuttoAndroid.

Dopo l'incendio : "quella discarica è come un vulcano - prima o poi scoppia" : CRONACA - Ci sono volute 24 ore per spegnere definitivamente l'incendio divampato martedì verso le 20,30 nella discarica Aral di Castelceriolo. Vigili del fuoco, personale Aral e tecnici Arpa hanno ...

La prima mossa di Atlantia Dopo il crollo del ponte Morandi : mettere al riparo i risparmiatori : Il primo cda del gruppo dopo la tragedia di Genova ha come priorità l’impatto della bufera mediatica sul titolo, nell’interesse degli investitori...