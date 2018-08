Donetsk | ucciso in una esplosione il leader dei separatisti filorussi

Ucraina - ucciso capo separatista Donetsk : 19.15 Il capo dell'autoproclamata repubblica separatista Ucraina di Donetsk , Zakharchenko, sarebbe rimasto ucciso in un'esplosione avvenuta in un locale nel centro della città. La notizia è stata riportata da diversi media russi e poco dopo confermata dagli stessi separatisti, di matrice filorussa, che parlano esplicitamente di attentato. Da Mosca dure accuse al governo di Kiev.

