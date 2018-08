Domenica una giornata di fedeltà a Francesco

Allerta Meteo : nell’ultimo giorno di Agosto arriva il maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE] : 1/14 ...

“Meschina e sleale…”. Mara Venier è una furia - a pochi giorni dall’inizio di Domenica In. Con chi ce l’ha : Mara Venier è una furia su Instagram. La signora della TV non accetta critiche né battute fuori luogo. Lei è grintosa, non vede l’ora di tornare al timone di Domenica In – la nuova stagione prenderà il via a settembre 2018 – ma non accetta battute di dubbia ironia da parte degli haters. Così, in attesa di tornare in studio, la signora della televisione italiana si lascia andare a una caduta di stile che lascia un po’ ...

Mara Venier - frecciata contro Cristina Parodi : 'Mi trovo una Domenica in...' : Mara Venier lancia una frecciata, forse involontaria, a Cristina Parodi . Parlando del suo ritorno imminente in Rai, dice: 'Avevo altre proposte, ma questa è stata ripeto una scelta di cuore. Ritrovo ...

McCain - una settimana di omaggi : sabato funerali e Domenica sepoltura - : Il senatore repubblicano, morto sabato a 81 anni, sarà sepolto presso l'Accademia navale ad Annapolis, nel Maryland, dove è avvenuta la sua formazione. Il giorno prima cerimonia solenne a Washington, ...

Mara Venier torna a parlare dello scontro tra Domenica In e Domenica Live e fa una rivelazione su Mediaset e il contratto con la Rai… : Mara Venier in una lunga intervista rilasciata a Tv Blog è a parlare dello scontro tra Domenica In e Domenica Live e del suo rapporto con Barbara d’Urso. “Non ho mai pensato che Barbara sia una mia nemica. E’ una mia competitor, ma è prima di tutto una amica. Lei è forte, lo sappiamo, in questi anni ha preso molto pubblico di Rai1. Quando ci vediamo mi dice spesso: da quando non ci sei più tu ho cominciato a vincere su Vita in diretta e poi ...

Al via la Festa dell'Unità Comunale Domenica 26 agosto : Spettacoli, dibattiti, tombola, buona ristorazione e una presenza costante delle associazioni sportive e di volontariato. In allegato il programma dettagliato con preghiera di pubblicazione e ...

Inter-Torino - storia di una classica del calcio italiano : Domenica sfida nr. 88 a Milano : Severamente vietato sbagliare. Dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Sassuolo, sconcertante certamente per la prestazione della squadra [VIDEO], l'Inter è chiamata a conquistare la prima vittoria in campionato al debutto casalingo contro il Torino. Una partita certamente complicata per gli uomini di Luciano Spalletti, alla luce dell'attesa, delle pressioni ed anche dell'avversario che non viene certamente al 'Meazza' per fare da ...

Eva Longoria - una Domenica «pigra» da mamma : Il 6 agosto è tornata su un red carpet, il primo dopo la nascita del figlio Santiago Enriquez, ma per Eva Longoria la presentazione di Dog Days, commedia di Ken Marino che la vede al fianco di Nina Dobrev, Vanessa Hudgens e di Finn Wolfhard, è stata solo un’eccezione: le giornate sono tutte per il bambino, nato il 19 giugno scorso. E l’estate, che l’attrice ha sempre trascorso in spiaggia con il marito José Antonio Baston, ha ...

Una Domenica al museo tra bronzi e macchine geniali : Fino a questa domenica il museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia resta aperto con un programma speciale di attività che si svolgono dalle 11 alle 18. Dalle «Piste per biglie» acrobatiche ...

Tutti gli eventi nella provincia di Savona per una Domenica di svago : Dopo la giornata di Lutto Nazionale che ha portato al giustificato rinvio di una buona parte delle manifestazioni nel savonese, si riparte da domenica 19 agosto con sagre, concerti, appuntamenti ...

Una canzone per Mara a Domenica in (Anteprima Blogo) : Novità all'insegna del divertimento nella nuova Domenica in targata Mara Venier che partirà il prossimo 16 di Settembre alle ore 14 in diretta su Rete 1. Nello show, che vivrà fra divertimento e discussione, ci sarà un appuntamento ludico e divertente che farà parte della scaletta della versione rinnovata dello storico contenitore della Rete 1 della Rai.Il titolo di questo spazio, che vuole essere una specie di rilettura anche divertente ...

Domenica In : Mara Venier strappa una super ospite a Domenica Live : Mara Venier è ancora in vacanza ma già pensa e agisce con l’ottica di chi a Settembre dovrà contrastare la “Santa di Cologno”, Barbara D’Urso. Gina Lollobrigida, vestita di tutto punto, fasciata in abito da sera in mezzo ai campi manda sui social un messaggio a Mara, rinnovandole l’appuntamento per settembre dove sarà sicuramente sua ospite! La Venier, sfodera un pezzo da 90: Gina Lollobrigida a Domenica In Dal 16 settembre la ...

