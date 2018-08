Domenica In alto mare | dopo Romina la Venier perde anche Al Bano | e Malgioglio

Domenica di sangue in Alto Adige - morti in due incidenti due motociclisti : Due motociclisti sono morti Domenica sera sulle strade statali dello Stelvio e della Val Monastero, in Alto Adige. Le vittime sono un turista spagnolo di 58 anni caduto sulla tornante 21 e morto sul colpo e un 45enne di Bergamo che cadendo ha riportato lesioni gravissime. L’uomo è poi morto in ospedale.Continua a leggere