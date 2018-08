Dl dignità | Landini | “Un limite non aver introdotto art 18” E ai 5 stelle | “Sul lavoro

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) “Ci vuole un nuovo statuto dei lavoratori. Dal governo non è stato rel’articolo 18, e per me è un. Mentre la reintroduzione dei voucher è stato un errore”. Sono le parole di Maurizio, della Cgil, sul palco della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. “Ai 5dico: siate più coraggiosi. Ciò che è stato fatto finora non è sufficiente”. L'articolo Dl: “Unnonart.18”. E ai 5: “Sulsiate più coraggiosi” proviene da Il Fatto Quotidiano.