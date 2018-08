Disoccupazione in calo anche fra i giovani | ma crescono gli inattivi

Disoccupazione in calo a luglio. Continuano a crescere i lavoratori a termine : Teleborsa, - A luglio, seppure in misura più contenuta rispetto a giugno, si stima ancora una flessione dell'occupazione. In termini sia congiunturali sia tendenziali - spiega l'Istat - si rileva un ...

Disoccupazione in calo a luglio. Continuano a crescere i lavoratori a termine : A luglio, seppure in misura più contenuta rispetto a giugno, si stima ancora una flessione dell'occupazione. In termini sia congiunturali sia tendenziali - spiega l'Istat - si rileva un calo dell'...

Cassa Integrazione in calo a luglio. A giugno - salgono le domande di Disoccupazione : Nel mese di luglio 2018 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4 rispetto allo stesso mese del 2017, 34,1 milioni,. Lo ...

Stati Uniti - lieve calo per le richieste di sussidio alla Disoccupazione : Diminuiscono oltre attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 18 agosto . I "claims" sono scesi di 2.000 unità a 210.000 dalle 212.000 mila unità della settimana ...

USA - richieste sussidio Disoccupazione in calo più delle attese : Diminuiscono oltre attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana all'11 agosto. I "claims" sono scesi di 2.000 unità a 212.000 dalle 214.000 mila unità riviste, 213.000 ...

Spagna - Disoccupazione in calo a luglio : Cala ancora a luglio la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un calo dei disoccupati di 27.141 unità rispetto al mese ...

Continua il miracolo "Spagna". Disoccupazione in calo : Scende più del previsto la Disoccupazione in Spagna. Alla fine del 2° trimestre 2018, il tasso di Disoccupazione è calato, portandosi al 15,30% rispetto al 16,74% del primo trimestre. Il dato è anche ...

Usa : sussidi Disoccupazione in calo più del previsto - ai minimi dal ’69 : Milano, 19 lug.- (AdnKronos) – I sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono in calo più del previsto e scendono al livello più basso mai visto dal dicembre del 1969, quando le richieste furono 202mila. Nella settimana conclusa il 14 luglio, le richieste di sussidi scendono a 207mila unità, sotto di 8mila rispetto alla rilevazione precedente. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che stimavano un aumento a 220mila ...

OCSE : tasso Disoccupazione ancora in calo a maggio : Teleborsa, - disoccupazione in calo nell' Area OCSE per il secondo mese consecutivo. Il tasso dei senza lavoro, nel mese di maggio, scende dello 0,1% attestandosi al 5,2% . Le persone senza ...