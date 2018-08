Disoccupazione | a luglio tasso giù al 10 | 4% e quella giovanile cala di un punto a 30 | 8%

Istat : Disoccupazione scende al 10 - 4% a luglio : A luglio scende di 113 mila unità il numero di persone in cerca di occupazione, -4,0%, e il tasso di disoccupazione scende al 10,4%, -0,4 punti percentuali su base mensile,. Lo comunica l'Istat che ...

Giappone - Disoccupazione in leggero aumento a luglio : In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al 2,5% , ...

Cassa Integrazione in calo a luglio. A giugno - salgono le domande di Disoccupazione : Nel mese di luglio 2018 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4 rispetto allo stesso mese del 2017, 34,1 milioni,. Lo ...

Usa : Disoccupazione scende al 3 - 9 per cento - a luglio + 157mila posti di lavoro : Per 94 mesi consecutivi l'economia statunitense continua a registrare un aumento di posti di lavoro, un segno del momento economico particolarmente positivo degli Stati Uniti. Il tasso di ...

Stati Uniti - tasso Disoccupazione luglio al 3 - 9% : Teleborsa, - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a luglio nonostante il calo del tasso di disoccupazione. Nel mese in esame sono state aperte 157 mila buste paga nel settori non agricoli , ...

Stati Uniti - tasso Disoccupazione luglio al 3 - 9% : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a luglio nonostante il calo del tasso di disoccupazione. Nel mese in esame sono state aperte 157 mila buste paga nel settori non agricoli , ...

Spagna - Disoccupazione in calo a luglio : Cala ancora a luglio la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un calo dei disoccupati di 27.141 unità rispetto al mese ...

Naspi docenti : dal 1° luglio al via la domanda di Disoccupazione : Gli insegnanti precari e supplenti della scuola italiana, che hanno terminato il loro incarico il 30 giugno, possono iniziare a chiedere, a partire dal 1° luglio, l’indennità di disoccupazione: la cosiddetta Naspi docenti o Naspi scuola. L’ammortizzatore è rivolto ai precari della scuola, il cui contratto a tempo determinato scade il 30 giugno. Come per tutti gli altri lavoratori, la Naspi inizia a decorrere dall’ottavo giorno successivo a ...