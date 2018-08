Disabili | “nella Marche le leggi contro barriere architettoniche non sono mai state

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Lecida più di trent’anni (legge n. 41 del 1986, integrata dalla n.104 del 1992) ma, secondo quanto affermano alcune associazioni, non vengono rispettate perché nessun capoluogo di provincia delleha adottato i Piani di eliminazione delle(PEBA) e i Piani di accessibilità urbana (PAU) per le persone contà. Gli enti localistati più volte sollecitati ad intervenire, in particolare dal 2012, ma ancora nonstati scritti né attuati PEBA e PAU. Così l’associazione Luca Coscioni di Ancona e l’associazione Radicalihanno deciso di diffidare, con una lettera inviata via pec il 30 dicembre 2017, la Regionee tutti i comuni marchigiani, tra cui i capoluoghi di provincia risultati inadempienti nessun escluso. Ma solo 12 amministrazioni su oltre 200 hanno risposto, tra l’altro in queste risposte cistati solo ...