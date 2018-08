Dieta mediterranea | scudo salvavita anche per gli over 65

Olio d’oliva e Dieta mediterranea : ecco come allungano la vita sessuale : La dieta mediterranea, dichiarata dall’UNESCO ‘patrimonio culturale immateriale dell’umanità’, ha nell’Olio extravergine di oliva il prodotto principe capace di garantire un apporto di elementi che sono di primaria importanza per l’organismo umano. L’Olio extravergine di oliva è sicuramente il più nobile tra i grassi vegetali ed è il miglior grasso alimentare in assoluto, sia perché si ottiene dalla lavorazione di un ...

Tumori : – 10% di mortalità con la Dieta mediterranea - le ricette degli oncologi : La missione è riconciliare con i piaceri della tavola chi combatte contro un cancro e, allo stesso tempo, far riscoprire il valore della dieta mediterranea agli italiani che si lasciano sempre più tentare da cattive abitudini alimentari. Il menu per conquistarli? Zuppa di verdura e lenticchie, pollo con quinoa, frittata di pasta o di asparagi, e il classico vitello tonné. ricette speciali, frutto dell’incontro fra chef, nutrizionisti e ...

Tumori - Aiom : -10% di mortalita' con la Dieta mediterranea : Roma, 30 ago., askanews, - La dieta mediterranea è considerata la più salutare e seguirla tutti i giorni riduce del 10% la mortalità da cancro. Le cattive abitudini alimentari sono però sempre più ...

Olio d'oliva e Dieta mediterranea allungano la vita sessuale degli uomini - : A Monaco di Baviera durante la conferenza della Società Europea di Cardiologia è stato affermato che si può ridurre il rischio di impotenza del 40% e salvaguardare la vita sessuale anche con la terza ...

Alimenti : dal grano al pomodoro - il clima pazzo taglia la Dieta mediterranea : Il clima pazzo fa crollare i raccolti degli Alimenti Made in Italy alla base della dieta mediterranea con tagli che vanno dal 10% del grano per pane e pasta al 9% per il pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti, ma una produzione contenuta si prevede anche per l’olio di oliva mentre il miele si stima praticamente dimezzato rispetto alla media degli ultimi anni con api stressate dall’andamento del meteo. E’ ...

Dieta mediterranea tradita - tumori in aumento in Cilento : Una situazione da considerarsi a dir poco paradossale se si considera che i casi presi in esame arrivano dal Cilento, terra nota e studiata in tutto il mondo da illustri scienziati per l'aria salubre ...

Tumori - il 40% delle neoplasie si può evitare senza fumo - alcol in eccesso e Dieta mediterranea : Comportamenti preoccupanti che, come ormai ha dimostrato la scienza, sono responsabili dell'insorgenza del 40% di tutti i casi Tumori da adulti e di numerose altre gravi malattie. sigaretta ...

Dieta mediterranea : resiste al Sud e negli over 50 - ma sono i più istruiti a seguirla : Si fa presto a dire Dieta mediterranea. Ormai il modello alimentare più famoso al mondo non è più così scontato. Da diversi anni infatti diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che la Dieta mediterranea rischia di diventare un bel ricordo soprattutto nei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Ecco perché al tempo della globalizzazione alimentare è prioritario capire chi sono le persone che ancora conservano ...

Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50 : Isernia, 30 lug. (AdnKronos Salute) - Fin dagli anni '50 si è guadagnata il titolo di "scudo salvavita" contro le principali patologie del nostro tempo, ma oggi la Dieta mediterranea sembra aver perso il suo 'appeal': a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nos

Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50 : Isernia, 30 lug. (AdnKronos Salute) – Fin dagli anni ’50 si è guadagnata il titolo di “scudo salvavita” contro le principali patologie del nostro tempo, ma oggi la Dieta mediterranea sembra aver perso il suo ‘appeal’: a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nostro Paese rispetto al Nord, e le persone con un livello di istruzione maggiore. Inoltre, gli uomini mostrano una ...

Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50 : Isernia, 30 lug. (AdnKronos Salute) – Fin dagli anni ’50 si è guadagnata il titolo di “scudo salvavita” contro le principali patologie del nostro tempo, ma oggi la Dieta mediterranea sembra aver perso il suo ‘appeal’: a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nostro Paese rispetto al Nord, e le persone con un livello di istruzione maggiore. Inoltre, gli uomini ...

Psoriasi e alimentazione : la Dieta mediterranea può ridurre i sintomi della malattia : La Psoriasi è una malattia cutanea non contagiosa, ad andamento cronico e recidivante, le cui cause restano in parte misteriose. Numerosi fattori sembrano essere coinvolti nella sua eziopatogenesi: predisposizione genetica, sistema immunitario (in particolare alcune interleuchine), presenza di malattie infiammatorie e/o autoimmuni (artrite reumatoide, celiachia, morbo di Chron, etc.), diabete, sindrome metabolica, obesità, ma persino stress e ...

Attacco alla Dieta mediterranea / "Siamo alla follia" - il ministro dell'agricoltura respinge ogni critica : Attacco alla dieta mediterranea, "Siamo alla follia": parla il ministro dell'agricoltura Gian Marco Centinaio. L'Onu e l'Oms hanno portato avanti una battaglia contro i grassi saturi, ma...(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:25:00 GMT)

Alimenti - Prandini : “Basta fake news sui prodotti della Dieta mediterranea” : “Dobbiamo difendere la dieta mediterranea dalle informazioni scorrette e dalle fake news che circolano a livello internazionale e che colpiscono Alimenti importanti per la tavola degli italiani, mettendo a rischio la loro salute e danneggiando l’economia del Paese”. È quanto afferma Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia e vice presidente nazionale, in occasione dell’assemblea regionale della Coldiretti a ...