Diciotti | Salvini | “Inchiesta? Mi costituisco | arrestatemi! Ultime notizie

Diciotti - Salvini indagato : si ipotizza anche il reato di ricatto nei confronti dell'UE : 30 agosto 2018 - La Procura di Agrigento sta ipotizzando una nuova e pesante accusa nel procedimento aperto contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, già indagato per reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. In queste ultime ore, però, si sarebbe configurata anche l'ipotesi di aggiungere l'accusa di "sequestro di persona a scopo di coazione", secondo quanto stabilito dall'articolo 289 ter del Codice penale ...

Diciotti - nuove accuse contro Salvini dalla procura : i migranti saranno parte offesa : La nave della Guardia Costiera, Diciotti, è diventata nelle ultime settimane il simbolo della lotta all'immigrazione clandestina per il governo ma anche fonte di grane giudiziarie per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La procura di Agrigento qualche giorno fa ha indagato il leader della Lega per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio; ora la procura sta formulando altre due accuse, ovvero il sequestro di persona a scopo ...

Il sindaco del Pd che difende Salvini : "Sbagliato indagarlo per la Diciotti" : Questo mi sembra uno scontro di poteri e la magistratura dovrebbe avere rispetto della politica'. E nel suo programma da primo cittadino ha di fatto un perfetto stile leghista nel mettere in atto ...

Caso Diciotti - due nuove accuse per Salvini. Il ministro : «Per me sono medaglie» : «Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione» in relazione alla vicenda Diciotti, «Per me sono medaglie». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,...

Il caso della nave Diciotti : stanno per crollare le ipotesi di reato su Salvini : Per quanto riguarda il reato di arresto illegittimo, questo potrebbe essere archiviato a breve, in quanto non vi è mai stato alcun ordine scritto, ma solo una indicazione politica del Ministro di non ...

