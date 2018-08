Diciotti | nuove accuse contro Salvini dalla procura | i migranti saranno parte offesa

SALVINI E L'INCHIESTA Diciotti : “NUOVE ACCUSE SONO MEDAGLIE”/ Ultime notizie : "Ora incrementare le espulsioni" : DICIOTTI, pm chiede i nomi dei migranti "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro SALVINI. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del Ministro"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:41:00 GMT)

Caso Diciotti - due nuove accuse per Salvini. Il ministro : «Per me sono medaglie» : «Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione» in relazione alla vicenda Diciotti, «Per me sono medaglie». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,...

Diciotti - nuove proteste : fateli sbarcare : 11.45 Mentre dal Viminale arrivano conferme della linea della fermezza nel caso della nave Diciotti con 148 migranti a bordo, nel Paese prosegue la protesta. Anche per oggi sono programmate manifestazioni. "Facciamoli scendere" è lo slogan dell'iniziativa prevista nel pomeriggio promossa da Rete antirazzista. Legambiente, PAx Christi, Cobas, Arci, Anpi, No Muos e centri sociali. Anche la Guardia Costiera in un report inviato al Governo e ...

Diciotti - scontro Italia-Ue. Nuove proteste : "Facciamoli scendere" : Diciotti, scontro Italia-Ue. Nuove proteste: "Facciamoli scendere" Quinto giorno, dopo altri 5 passati in mare, nel porto di Catania per 150 migranti in attesa di poter sbarcare. L’Italia, dopo il mancato accordo con l’Ue sulla ridistribuzione, prosegue la linea dura. Oggi manifestazione per “la liberazione” di “persone ...