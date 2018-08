Diciotti | gli atti di accusa contro Salvini trasmessi al Tribunale dei ministri

La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il caso Diciotti ai magistrati di Palermo : La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini ai magistrati di Palermo che ora hanno 15 giorni per inviarli al tribunale dei ministri presso la Corte d’appello di Palermo. Salvini è accusato The post La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il caso Diciotti ai magistrati di Palermo appeared first on Il Post.

L'inchiesta sul caso Diciotti passa a Palermo : trasmessi gli atti al tribunale dei Ministri : Gli atti delL'inchiesta della procura di Agrigento sul caso Diciotti passano a Palermo. Il fascicolo, che vede indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi, ha lasciato il palazzo di giustizia della Valle dei Templi per raggiungere il capoluogo siciliano. A consegnarlo un corriere incaricato dalla Procura di Agrigento, accompagnato da uomini della Guardia costiera cui sono state delegate le indagini ...

Diciotti - su quella nave ho visto gli occhi di una madre che nel viaggio ha perso le sue figlie : ll 31 dicembre 2016 per incrementare l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, prendeva il via la prima missione di Unicef e Intersos sulle navi della Guardia Costiera impegnate nel salvataggio dei migranti e rifugiati nel mare Mediterraneo. A partire da quella prima operazione, operatori specializzati e mediatori culturali Intersos e Unicef sono costantemente impegnati in attività di informazione e assistenza ...

Il sindaco del Pd che difende Salvini : "Sbagliato indagarlo per la Diciotti" : Questo mi sembra uno scontro di poteri e la magistratura dovrebbe avere rispetto della politica'. E nel suo programma da primo cittadino ha di fatto un perfetto stile leghista nel mettere in atto ...

Nave Diciotti - convalidati gli arresti dei 4 presunti scafisti : Nave Diciotti, convalidati gli arresti dei 4 presunti scafisti Disposta la custodia cautelare in carcere per 3 egiziani e un bengalese accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza sessuale. Ad incastrarli sono stati i racconti dei ...

Diciotti - PER SALVINI NUOVE ACCUSE : "RICATTA L'UE"/ Ultime notizie - il ministro : "Per me sono medaglie" : DICIOTTI, pm chiede i nomi dei migranti 'ostaggi' sulla nave: saranno parte offesa contro SALVINI. Ultime notizie: Procura 'si aggrava posizione'.

Caso Diciotti - due nuove accuse per Salvini. Il ministro : «Per me sono medaglie» : «Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione» in relazione alla vicenda Diciotti, «Per me sono medaglie». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,...

Migranti : inchiesta Diciotti - domani gli atti da Procura Agrigento ai pm di Palermo : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Verranno inviati domani dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo, come apprende l'Adnkronos, gli atti del fascicolo contenente l'iscrizione nel registro degli indagati del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi. I