Diamond league 2018 Bruxelles Streaming video e diretta tv | orario | programma e

Atletica - Diamond league Zurigo : Elena Vallortigara e Alessia Trost si fermano a 1 - 85 nel salto in alto. Conseslus Kipruto vince con una scarpa sola nei 3000 siepi! : Allo stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera) va in archivio la prima delle due giornate di finali di Diamond League di Atletica leggera. In palio ai vincitori di ciascuna delle sedici specialità in programma, oltre al prestigioso trofeo, un compenso economico di 50.000 dollari. Nel salto in alto femminile deludono le italiane Elena Vallortigara e Alessia Trost, entrambe non oltre l’asticella di 1,85 m: la prima, quinta ma con ambizioni ben ...

Atletica – Diamond league : Noah Lyles vince i 200 metri a Zurigo - niente podio nell’alto per le azzurre : Nella prima finale di Diamond League lo sprinter statunitense domina il mezzo giro di pista. Quinta Vallortigara e decima Trost nell’alto La prima finale della IAAF Diamond League 2018 a Zurigo ha assegnato i primi sedici trofei del prestigioso circuito internazionale. Copertina per il 21enne statunitense Noah Lyles che vince i 200 metri in 19.67 (-0.2) a un centesimo dal primato del meeting di Usain Bolt, battendo il turco campione ...

IAAF Diamond league : salto con l'asta stellare a Bruxelles : L'ostacolista allenata da Edrick Floreal ha vinto il titolo mondiale indoor sui 60 ostacoli a Birmingham sfiorando il record del mondo di due centesimi di secondo con 7"70. La campionessa olimpica ...

Diamond League: Tamberi a Bruxelles nella notte dei diamanti

Atletica – Diamond league - Tamberi a Bruxelles : Diamond League: Tamberi a Bruxelles nella notte dei diamanti Ultimi verdetti per la IAAF Diamond League 2018 che chiude i battenti venerdì 31 agosto a Bruxelles dopo quasi quattro mesi di gare e 14 tappe in quattro continenti. La capitale belga ospita la seconda finale del circuito, per decretare altri 16 vincitori. Per l’Italia Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti nel salto in alto. Il primatista italiano è reduce dalla gara di ...

Atletica – Diamond league : Trost e tanti azzurri a Zurigo : Diamond League: Zurigo con Vallortigara, Trost, Bencosme e 4×100 Giovedì 30 agosto la IAAF Diamond League approda nella sede designata di Zurigo per l’edizione del Weltklasse 2018, prima finale del prestigioso circuito internazionale, che metterà in palio ben sedici trofei ai rispettivi vincitori, in attesa di assegnare i successivi sedici il giorno dopo a Bruxelles. Dalla scorsa stagione il format è stato reso più ...

Atletica - Diamond league 2018 : a Zurigo le prime finali. Vallortigara e Trost a caccia del riscatto - Guliyev per superare Mennea : Domani sera, giovedì 30 agosto, si disputerà la prima delle due giornate di Finali di Diamond League 2018 di Atletica leggera. Ad ospitare l’evento lo stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera). Sedici trofei in palio, ciascuno per ogni specialità inserita nel programma del Weltklasse: gli atleti qualificati nelle tappe precedenti vanno a caccia dell’ambito riconoscimento. La nazionale italiana cerca un parziale riscatto dopo la ...

Atletica - Diamond league : Coleman e Korir sfrecciano nei 100 metri : Nella dodicesima tappa della Diamond League, lo sprinter USA vince i 100 in 9.94 pareggiato al centesimo da Prescod. Gran tempo del keniano sugli 800 (1:42.79). Ora le finali a Zurigo e Bruxelles, il 30 e il 31 agosto. Nella dodicesima tappa della IAAF Diamond League 2018, il finale è tutto nello show dell’alta velocità. I 100 metri uomini sono incerti sino al traguardo con la vittoria di Christian Coleman che resiste alla rimonta ...

Atletica - Diamond league 2018 : Manyonga e Korir in luce a Birmingham - a Coleman i 100. Pochi lampi di fine stagione : A Birmingham (Gran Bretagna) si è disputata l’ultima tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera prima delle Finali. Giornata con Pochi sussulti a una settimana di distanza dal termine degli Europei, di seguito tutti i risultati dell’evento. SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Il risultato migliore arriva da una prova non valida per la Diamond League dove il sudafricano Luvo Manyonga ritorna ai livelli che gli competono ...

