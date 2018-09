Di Maio conferma la riforma Pensioni - l’Europa si appella a Tria : C’era da aspettarselo, i due falchi del Governo Lega-5stelle – Salvini e Di Maio – da mesi sventolano la bandiera delle Pensioni e del Reddito di cittadinanza, e su questo hanno in parte costruito il loro consenso popolare. Fatto sta che il 27 settembre si avvicina, e la data è significativa, perché entro quel giorno dovranno presentare la nota di aggiornamento al Def (documento di economia e finanza): in quella sede dovranno ...

Italia vs Ue - Di Maio conferma il veto sul bilancio : "Il finanziamento non è un dogma" : Il vicepremier: "L'Ue parla di farsa? Questo la dice lunga sulla considerazione che hanno del nostro Paese"

Genova - Di Maio conferma : governo revocherà concessione Autostrade - : 'Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia. Non si può continuare a far finta che nulla sia accaduto. Questa gente continua a far pagare il pedaggio senza portare ...