Roma - Di Francesco : 'Abbiamo regalato un tempo al Milan - dobbiamo riflettere' : 'È andata così, ci sono mancate lucidità e freschezza mentale per fare le scelte giuste', ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. 'Noi partiamo un pò a ritmo ridotto e poi cresciamo nella ripresa, è ...

Le Vibrazioni / Francesco Sarcina : "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo dei 20 anni" (Battiti Live) : Le Vibrazioni, Francesco Sarcina ha rivelato come la band abbia dimostrato ancora una volta di aver ritrovato l'entusiasmo dopo i problemi degli anni passati. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:18:00 GMT)

Abusi su minori - Papa Francesco a vittime irlandesi : “Ripugnanti. Abbiamo fallito. Elimineremo questo flagello a ogni costo” : Crimini “ripugnanti” di fronte ai quali “Abbiamo fallito” e quindi ora è necessario “un maggiore impegno” per “eliminare questo flagello nella Chiesa a qualsiasi costo”. Papa Francesco parla davanti alle autorità irlandesi nel suo primo giorno di visita a Dublino in occasione del meeting delle famiglie, divenuto occasione per incontrare le vittime di Abusi dei preti pedofili. Uno scandalo che ha ...

Papa Francesco sulla pedofilia : «Abbiamo abbandonato i piccoli» : Per Papa Francesco, la piaga della pedofilia da parte del clero è un problema terribilmente serio: durante il suo viaggio pastorale in Irlanda, il 25 e il 26 agosto, dedicherà uno spazio significativo a chi ha subìto gli abusi. Il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke, ha confermato che il pontefice incontrerà le vittime: «Per il Papa è importante ascoltarle». Non ha rivelato altri dettagli sull’incontro, ma ha spiegato che è «molto ...

Scandalo pedofilia nella Chiesa - papa Francesco : "Abbiamo abbandonato i piccoli" : "Basta omissioni, ora denunciare" Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e ...

Real Madrid-Roma - Di Francesco : 'Difesa disordinata - abbiamo fatto errori grossolani' : 'Non mi è piaciuta la fase difensiva iniziale, hanno lavorato in maniera disordinata e avrei preferito non succedesse, specialmente sul primo gol che ha poi determinato la dinamica della gara. abbiamo ...

Temptation Island - Giada e Francesco : "Abbiamo passato la prima notte.." : L'amore tra Giada Giovanelli e Francesco Branco ha trionfato. Dopo l'esperienza a Temptation Island , la coppia è tornata a casa più unita e affiatata di prima. I due avevano deciso di partecipare al ...

Temptation Island - Giada e Francesco insieme dopo il falò : 'Ecco come abbiamo trascorso la prima notte' : Hanno rischiato grosso, ma alla fine l'amore ha trionfato: Giada Giovanelli e Francesco Branco sono tornati a casa insieme dopo essere stati separati per 21 giorni nei rispettivi villaggi a Temptation ...

Temptation Island - Giada e Francesco insieme dopo il falò : «Ecco come abbiamo trascorso la prima notte» : Hanno rischiato grosso, ma alla fine l'amore ha trionfato: Giada Giovanelli e Francesco Branco sono tornati a casa insieme dopo essere stati separati per 21 giorni nei rispettivi villaggi a Temptation ...

ANTONELLA E Francesco - C'È POSTA PER TE / "Se abbiamo raggiunto la serenità è anche grazie a Maria De Filippi" : ANTONELLA e FRANCESCO: la coppia di C'è POSTA per te si è sposata qualche giorno fa ed è in attesa del primo figlio. Le dichiarazioni al settimanale Nuovo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Di Francesco : 'Abbiamo una rosa ampia - stiamo facendo valutazioni' : 'Attualmente abbiamo una rosa molto ampia, è il momento di fare scelte importanti e sto facendo tantissime valutazioni', lo ha detto Eusebio Di Francesco dopo il 9 a 0 rifilato al Latina. Il tecnico ...

Francesco vince l'autismo e si diploma tra gli applausi dei compagni : «Non è contagioso - noi abbiamo bisogno di amore» : Siamo orgogliosi di te Francesco, ci mancherai! Possa tu vivere sempre in un mondo a colori! Sono felice che la nostra scuola abbia professionisti del valore di Michele Vozzella .Per piacere vedete ...