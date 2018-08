Dal 10 al 14 settembre all' Unitus il 1° ' Doctoral summer school'

La nave Vespucci in sosta a La Rochelle in Francia Dal 31 agosto al 3 settembre : Gli ultimi articoli di Terza Pagina Pompei - Cara Italia, obiettivo abbattere le distanze tra politica e società civile In Campania alcuni migranti della Diciotti Napoli - Pubblici gli atti degli ...

Nera è la notte : il ciclo noir di Cielo Dal 2 settembre : Nera è la notte è il nuovo ciclo di film di Cielo che andrà in onda ogni domenica dalle 21.15 circa. Il primo appuntamento è il prossimo 2 settembre, per un totale di dieci pellicole a tema noir. Dai killer ai thriller e tanti protagonisti di primo piano come Richard Gere, Keanu Reeves, Robert De Niro, Al Pacino, Eva Mendes e molti altri ancora. Nera è la notte punta dritto al crime e si concluderà il 4 novembre. Nera è la notte: su Cielo i film ...

Uomini e donne 2018 2019 - Dal 10 settembre con Maria De Filippi : Lunedì 10 settembre grande attesa per la rentrée su Canale 5 della ventitreesima edizione del talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne”. Uomini e donne, al centro i sentimenti e le emozioni Al centro, come da oltre 20 anni, i sentimenti e le emozioni dei protagonisti in cerca dell’anima gemella, passando il tempo a dialogare, divertirsi e ballare. Il programma tiene incollato al teleschermo un pubblico sempre fedele che ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane Dal 3 al 7 settembre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre 2018 Le puntate di Beautiful si fanno sempre più avvincenti e per i fan italiani c’è una buona notizia. Mediaset ha deciso di allungare per una settimana l’appuntamento con la soap opera americana. Dal 3 settembre le vicende dei Forrester dureranno […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 3 al 7 settembre 2018 ...

Festival dei mieli Amé l'Amèl a Sommariva del Bosco Dal 14 al 16 settembre : ...Langhe e Roero 5981 Cronaca 5552 Idea News 4224 Volley 4004 Altri sport 3228 Brevi del Piemonte 2438 Eccellenza 2236 CATEGORIE POPOLARI Attualità 10293 Cuneo e valli 6048 Langhe e Roero 5981 Cronaca ...

Dal 5 al 9 settembre ad Imperia tornano le signore del mare. Le Vele d'epoca vi attendono nella Città dei marinai : Ogni sera sono previsti spettacoli musicali, itinerari gastronomici, show cooking, concerti live, dj-set fino all'immancabile spettacolo pirotecnico del sabato sera. Molti gli eventi collaterali, che ...

Dal 5 al 9 settembre ad Imperia tornano le signore del mare. Le Vele d'epoca vi attendono nella Città dei marinai : Ogni sera sono previsti spettacoli musicali, itinerari gastronomici, show cooking, concerti live, dj-set fino all'immancabile spettacolo pirotecnico del sabato sera. Molti gli eventi collaterali, che ...

Lunedì 3 settembre torna Presa Diretta. Iacona : “Dall’acqua pubblica alla sicurezza - ecco di cosa parleremo” : torna PresaDiretta: l’appuntamento con il nuovo ciclo autunnale è dal 3 settembre ogni Lunedì alle 21.15, su Rai 3. Sette puntate sui temi al centro dell’agenda politica, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende. La prima puntata è dedicata all’acqua potabile. “È il secondo punto del contratto di governo”, ...

Lampadine alogene addio - vietate Dal 1° settembre : come sostituirle : Ancora sorprese per i consumatori impegnati a superare il traumatico rientro dalle vacanze: il mercato si prepara a dire addio alle Lampadine alogene e lo farà molto presto, da sabato 1° settembre 2018. Si potranno trovare ancora sugli scaffali dei negozi solo fino ad esaurimento scorte, dopodiché non se ne vedrà più l’ombra, tranne che alcune tipologie. Le vecchie Lampadine alogene, insomma, (almeno alcune) sono pronte per andare in pensione. ...

Un Posto al sole anticipazioni - puntate Dal 3 al 7 settembre 2018 : Elena al centro della scena : Ed eccoci a Voi con le anticipazioni sulle puntate della soap Un Posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 settembre 2018. Il processo per arrivare al giudizio su Enriquez è ormai alle porte e tutti in famiglia si stringono intorno ad Elena. Vittorio vorrebbe aiutare Anita e l’avvocato di Luca contatta la giovane. Angela intuisce l’intenzione di Giulia che sta facendo il possibile per posticipare la sua partenza e quindi deciderà di ...

Roma - da Mainetti a Vicari - arriva il cinema delle 5 Torri : Dall'8 settembre spettacoli nel parco Peppino Impastato : ... alle pellicole americane arrival ,Interstellar, Passengers, la fantascienza incontrerà la scienza. Alle presentazioni dei film interverranno Jader Monari, responsabile della Stazione ...

Flop Guerra e Pace - la prima puntata bocciata Dal pubblico : il 3 settembre andrà meglio? : L'esordio di Guerra e Pace su Canale 5 è stato un vero e proprio Flop. La mini serie inglese era molto attesa dai patiti del genere ma è vero anche che chi era davvero interessato, aveva già usato lo streaming o simili per vedere gli episodi ormai due anni fa. Questo ha remato contro l'esordio della serie che ieri ha registrato poco più del 9% di share lasciando temere il peggio. Normalmente le fiction o le serie tv subiscono poi un piccolo ...

Il Paradiso delle Signore Dal 10 settembre su Rai1 in versione soap : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: trama e cast Il Paradiso delle Signore, la fiction con Giuseppe Zeno, Giusy Buscemi e Alessandro Tersigni che tra il 2015 e il 2017 ha fatto sognare il pubblico di Rai1, diventa una soap. Dal 10 settembre Il Paradiso delle Signore andrà in onda dal lunedì al venerdi, dalle ore 15:30 alle ore 16:15 circa, per un totale di 180 puntate. Prima de Il Paradiso delle Signore andrà in onda il nuovo talk show ...

Oroscopo del weekend Dal 31 agosto al 2 settembre : buon periodo in amore per Gemelli : Anche questa settimana sta per giungere al termine e non potevano certo mancare le previsioni per i vari segni zodiacali. agosto sembra essere stato un periodo abbastanza rumoroso e stressante per la maggior parte dei segni, ma dalle prossime settimane non ci si può aspettare che miglioramenti. Il fine settimana darà la possibilità a molti di schiarirsi le idee e di rimuginare sulle decisioni prese e su ciò che si dovrà programmare per la ...