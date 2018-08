Da Ballando con le Stelle aSant' Elpidio a Mare | la danza al buio di Elena Travaini e

Ballando con le stelle : la Francia apre al "same sex dance" - il Regno Unito no : Giovanni Ciacci ha aperto un mondo. Quello del “same sex dance” nelle versioni mondiali di Ballando con le stelle. Se la produzione della versione inglese, intitolata Strictly Come Dancing e in onda su BBC One, ha diffuso un comunicato nel quale conferma che nella prossima edizione le coppie di concorrenti saranno formate da un uomo e una donna, escludendo quelle dello stesso sesso (suscitando forti polemiche sui social del Paese), in ...

Giovanni Ciacci - appello alla Regina Elisabetta/ "Pronto per Ballando con le stelle Uk in coppia con un uomo" : Milly Carlucci non è come la Regina Elisabetta e Giovanni Ciacci è pronto a sfidare Ballando con le stelle Uk che ha detto no alle coppie dello stesso sesso "Pronto a ballare subito"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Ballando... in Sardegna - Anastasia Kuzmina in love con Francisco Porcella : In vacanza in Sardegna con loro c'è anche Giaro Giarratana, un altro concorrente del talent di ballo, e insieme il gruppo di amici si diverte tra visite per la terra sarda, manicaretti, sport e ...

Alba Parietti : frecciatina a Ballando con le Stelle e GF Vip : Alba Parietti, nuove frecciatine: l’esperienza a Ballando Con le Stelle e dichiarazioni sul Grande Fratello Vip Alba Parietti è tornata ad aprire il suo cuore nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. La donna ha parlato della sua vita privata, della sua attuale situazione sentimentale e del suo […] L'articolo Alba Parietti: frecciatina a Ballando con le Stelle e GF Vip ...

STEFANIA ROCCA/ "Nessuno mi conosce davvero - per Ballando non ero abbastanza narcisista" : STEFANIA ROCCA si racconta in un'intervista alla Stampa. "Non ho ancora tirato fuori la vera me. Ballando con le stelle? Non sono abbastanza narcisista".(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:03:00 GMT)

Halsey si prepara al concerto Ballando un twerking mozzafiato : Ecco il video direttamente dal backstage The post Halsey si prepara al concerto ballando un twerking mozzafiato appeared first on News Mtv Italia.

Sara Di Vaira ed Enrico Menicagli si sono lasciati/ La ballerina di Ballando con le Stelle di nuovo single : Sara Di Vaira è di nuovo single: si è conclusa la sua storia con l'imprenditore Enrico Menicagli. Oggi, al centro del suo mondo, ci cono solo la sua bambina, la piccola Brenda, e Ballando...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:38:00 GMT)

Grecia Colmenares : ‘Vorrei interpretare la Madonna e fare Ballando con le stelle’ : “Sono molto felice, ho tutto. Dio mi protegge. E mi commuovo per tutto ciò”, dice Grecia Colmenares, l’indimenticata stella delle telenovela sudamericane anni 80 e 90. In tanti, anzi, tantissimi si ricordano di lei e delle sue soap, grazie alle quali divenne uno dei volti più noti della televisione anche da noi, in Italia. Anzi, data la mole dei sui lavori trasmessa da ReteQuattro, per anni la rete Mediaset s’è ...

Ballando con le stelle 2019 : Milly ha scelto il primo concorrente? : Ballando con le stelle: chi è il primo concorrente dell'edizione 2019? Sembra proprio che la Rai sia già proiettata al prossimo inverno. Non solo

Ivana Mrazova pensa a Ballando con le stelle 2019 : Ballando 2019: dopo il Gf Vip, Ivana Mrazova nel cast di Milly Carlucci? La modella Ivana Mrazova sarà alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le stelle il prossimo anno? A metà estate si è sempre in trepidante attesa di scoprire i palinsesti della nuova stagione televisiva e i concorrenti di tutti i talent e i reality show più amati e non mancano, quindi, nemmeno illazioni sulla quattordicesima edizione del reality sulla danza di Rai Uno, ...

Ballando con le Stelle 2019 : svelato il primo concorrente : Ballando con le Stelle 2019: Ivana Mrazova nel cast? La stagione televisiva 2018/2019 sta per iniziare. Ormai i giochi sono fatti. I palinsesti Rai e Mediaset sono stati presentati e sembra essere tutto pronto per tornare in pista. C’è già chi fa ipotesi sul cast di Ballando con le Stelle, nonostante non sarà in onda […] L'articolo Ballando con le Stelle 2019: svelato il primo concorrente proviene da Gossip e Tv.

Cicciolina : “Senza vitalizio torno in Ungheria”. Ma si fa il suo nome per la prossima edizione di Ballando con le Stelle : “Senza vitalizio me ne torno in Ungheria”. La prima vera vittima della mannaia governativa gialloverde sui vitalizi parlamentari è Cicciolina. L’indimenticabile interprete di Banane al cioccolato è stata protagonista di uno show urlato al telefono proprio davanti a Montecitorio dove una giornalista del Messaggero l’ha riconosciuta in lacrime e ha scambiato con lei alcune battute. “Ma quale vitalizio, non era un vitalizio. Io non posso stare in ...

Ilona Staller forse nel cast di Ballando con le stelle : Già si pensa alla nuova edizione di “Ballando con le stelle” tra tanti nomi spunta quelli di Cicciolina. Secondo quanto fa saper il settimanale “Spy”, Cicciolina avrebbe tutta l’intenzione di partecipare al programma del sabato sera. “Cicciolina scrive “Spy” -aveva già partecipato nel 2006 alla trasmissione Sueno, versione sudamericana di Ballando e la sua partecipazione rimase ben impressa nel pubblico. Ora sarà la volta di Dancing With The ...

Vladimir Luxuria e Cicciolina verso due talent show/ "La prima a Tale e Quale Show - la seconda a Ballando" : Vladimir Luxuria e Cicciolina verso due Talent Show? Stando alle indiscrezioni di Spy, per la prima ci sarebbe Tale e Quale Show, per la seconda Ballando con le stelle(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:33:00 GMT)