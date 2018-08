Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED parla del funzionamento delle armi

Cyberpunk 2077 : Night City "non sembrerà una città in miniatura" : Mentre il gameplay di Cyberpunk 2077 mostrato da CD Projekt RED sembrava davvero impressionante, è ancora un po' difficile riuscire a capire quanto sarà grande Night City.Uno degli elementi più importanti in molti giochi di ruolo è la dimensione delle città. In molti titoli, troviamo "città capitali" che hanno praticamente le dimensioni di un villaggio. Mentre ciò era comprensibile qualche anno fa, la tecnologia e la potenza hardware permettono ...

Cyberpunk 2077 non sarà politicamente corretto e i PNG reagiranno al vestiario del protagonista : CD Projekt RED ha in passato dimostrato di non essere particolarmente legata al politically corret, basti pensare al franchise di The Witcher. Ovviamente Cyberpunk 2077 non fa eccezione.Come riporta Dualshockers, durante l'ultima Gamescom, il Quest Designer Patrick Mills ha commentato su questo argomento:"Questo è un mondo in cui il sistema e i poteri forti hanno trasformato l'essere umano in oggetti. Le persone si sono letteralmente trasformati ...

Cyberpunk 2077 proporrà ambientazioni completamente distruttibili? CD Projekt RED sta sperimentando : Come sottolineato da CD Projekt RED all'interno del messaggio nascosto nel gameplay reveal di Cyberpunk 2077, il progetto è ancora soggetto a parecchi cambiamenti e potrebbe arrivare sul mercato con non poche differenze. Il team starebbe infatti sperimentando con diversi elementi per cercare di trovare il bilanciamento di feature perfetto. Uno degli elementi su cui la software house polacca sta ancora lavorando è la distruttibilità delle ...

Cyberpunk 2077 permetterà di personalizzare al massimo l'HUD : Sembra che CD Projekt RED abbia tutta l'intenzione di lasciare che ognuno gode della sua esperienza in Cyberpunk 2077. Per esempio nella giornata di ieri la compagnia ha affermato in un'intervista che il gioco includerà la possibilità di utilizzare determinate impostazioni per rendere la telecamera in prima persona più "sopportabile" a chi non è abituato verso questa tipologia di inquadratura.Come riporta Gamingbolt, oggi Marcin Momot, il ...

Cyberpunk 2077 : interessanti dettagli sul gioco sono stati rivelati : Il video gameplay mostrato ieri a tutti gli appassionati in diretta ha riscosso un grandissimo successo pur trattandosi di una versione del gioco lontana dall'essere dall'essere completa, e adesso tutti i fan dello studio polacco CD Projekt Red sono in fibrillazione e in attesa di qualche nuovo dettaglio sul gioco.Ebbene, riporta WCCFtech, in occasione di un botta e risposta tenutosi alla Gamescom 2018 con il Quest Senior Philipp Weber e il ...

Cyberpunk 2077 : la risposta del pubblico alla demo è stata "più che positiva" : Dopo tanta attesa Cyberpunk 2077 si è finalmente mostrato davanti ai nostri occhi con un lungo video gameplay della durata di ben cinquanta minuti, e a giudicare dalla reazione dei fan il filmato ha riscosso un grandissimo successo, riporta Gamingbolt.Il CEO di CD Porjekt RED, Adam Kiciński, ha definito la reazione dei fan come "più che positiva", considerando anche il gameplay tratta un gioco ancora lontano dall'essere finito."Siamo molto ...

Il gameplay reveal di Cyberpunk 2077 è stata la diretta streaming più seguita dell'anno per un gioco in arrivo : Lo steaming di CD Projekt Red per il gameplay reveal di Cyberpunk 2077 su Twitch ha attirato il maggior numero di spettatori per un gioco appena uscito o in uscita quest'anno.All'inizio di questa settimana, lo studio ha finalmente mostrato il gioco in azione e, la diretta, ha attirato più spettatori rispetto al picco di Fortnite di 350 mila spettatori simultanei, ed è diventato così lo streaming più visto per un gioco nuovo o imminente.Come ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 sono consapevoli che molti giocatori non amano la prospettiva in prima persona : Il prossimo attesissimo RPG di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, sembra essere significativamente diverso da tutti gli altri giochi su cui hanno lavorato finora. Ovviamente, l'utilizzo della prospettiva in prima persona differenzia il titolo dalla trilogia di The Witcher e, questo, sarà l'unico modo in cui si potrà giocare, a differenza, ad esempio, dei giochi di Bethesda, che sono fatti per essere giocati in prima persona, ma anche in terza. Non ...

Svelato al pubblico il gameplay del gioco Cyberpunk 2077 : Anticipato da un livestream, CD Projekt Red ha Svelato al pubblico il gameplay del suo nuovo, maestoso gioco: Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077/ Video - l'anteprima di 48 minuti della nuova creatura di CD Projekt Red : Ci vorrà ancora qualche anno prima che sia disponibile il nuovo Videogame della CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, che sta richiedendo grosse risorse finanziare(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:43:00 GMT)

Cyberpunk 2077 : ecco la configurazione PC utilizzata per far girare la demo : Il gameplay di Cyberpunk 2077 è stato finalmente rivelato al mondo per la prima volta alla conclusione della Gamescom 2018 e, grazie alla segnalazione di USGamer, apprendiamo tutto quello che bisogna sapere sulle specifiche per PC. Nonostante il nuovo trailer e la demo a porte chiuse all'E3 2018 e poi in seguito il video alla Gamescom 2018, non abbiamo ancora informazioni su quando verrà lanciato Cyberpunk 2077. Molti fan hanno ipotizzato che il ...

Come sarà Cyberpunk 2077 su console? La video demo gameplay girava su PC - le specifiche : CD Project RED ha finalmente mostrato il gameplay di Cyberpunk 2077 in un video. Una demo della durata di quasi un'ora, ha fatto vedere al mondo quanto si stanno impegnando per questo capolavoro preannunciato. La nuova Rockstar dicono in molti, o almeno può diventarlo: lo sviluppatore polacco è uno dei più amati dai videogiocatori di tutto il mondo già per la magnifica saga di The Witcher, forse lo sarà ancora di più per questo misto tra RPG e ...

Il meraviglioso video gameplay di Cyberpunk 2077 nasconde un messaggio che spiega la lunga attesa dietro il reveal : La giornata di ieri è stata estremamente importante per tutti coloro che erano curiosi di scoprire nuovi dettagli riguardanti Cyberpunk 2077. CD Projekt RED ha infatti deciso di mostrare in dettaglio la demo che all'E3 e poi alla Gamescom di Colonia è stata mostrata alla stampa, rivelando anche ai fan un progetto estremamente ambizioso e potenzialmente straordinario.In circa 48 minuti di gioco abbiamo potuto osservare diversi aspetti di un ...

Cyberpunk 2077 : il gameplay mostrato farà parte del gioco - ma probabilmente cambierà : Il fantastico gameplay di Cyberpunk 2077 che abbiamo visto ieri, sarà in realtà parte del gioco, ma probabilmente cambierà.Alla Gamescom 2018 di Colonia, in Germania, DualShockers ha parlato con il Quest Designer Patrick Mills e ha chiesto se i giocatori potranno giocare questa sequenza all'avvio di Cyberpunk 2077."Sì, è una parte del gioco. Quello che vedi qui è dall'inizio nel gioco."Read more…