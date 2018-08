Cube Escape | Paradox e il suo adattamento cinematografico saranno pubblicati il 20

eurogamer

: #CubeEscape:Paradox e il suo adattamento cinematografico saranno pubblicati il 20 settembre - Eurogamer_it : #CubeEscape:Paradox e il suo adattamento cinematografico saranno pubblicati il 20 settembre - cioccorana : CI SARÀ UN FILM BASATO SULLA SERIE DI GIOCHI PER APPLE E ANDROID CUBE ESCAPE CHE IO ??ADORO?? SONO COSÌ EMOZIONATA E… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Come se non fosse già abbastanza inquietante, il prossimo titolo Rusty Lake vedrà anche la pubblicazione di un film live action. Il 20 settembrequindi disponibili: A Rusty Lake Film, le due opere raccontano la storia di un detective intrappolato da un corvo in una sinistra stanza. A fine articolo potete vedere i due traileroggi.Come riporta Rock Paper Shotgun, il film e il primo episodio del giocogratuitamente su Steam, sarà possibile mettere le mani su una versione premium, anche se al momento non si hanno informazioni circa i contenuti. Isono titoli punta e clicca ambientati a Rusty Lake, un mondo innaturale dove risiedono orrori antropomorfi. "Quando il detective Dale Vandermeer si risveglia in una sinistra stanza senza alcun ricordo del suo passato, si ritrova parte di un bizzarro gioco ...