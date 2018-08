Crollo ponte Genova | Toti “Demolizione in 30 giorni” Ultime notizie | analizzati sms e

Crollo ponte - Toti : presentato piano per la demolizione in 30 giorni : "E' stato presentato il piano di demolizione preliminare del ponte Morandi da parte di Autostrade per l'Italia ". Lo ha affermato il commissario per l'emergenza e governatore ligure Giovanni Toti , ...

Crollo ponte - Toti e Bucci : legge ad hoc : 19.34 Il commissario per l'emergenza di ponte Morandi, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, hanno scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti per "suggerire un provvedimento di legge ad hoc per Genova". "Non deve essere per forza una legge speciale per Genova, ma può essere messo nel prossimo Milleproroghe", ha spiegato Toti.

Macron - demagoghi - Crollo ponte colpa Ue : ANSA, - PARIGI, 30 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, è tornato a criticare coloro che "vogliono prendere l'Europa in ostaggio" utilizzando quella "demagogia che fa comodo ai dirigenti ...

Crollo ponte Genova - Autostrade : “Demolizione e ricostruzione sovrapposte” : “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati. In ogni caso i piani potranno diventare definitivi solo dopo l’accesso ai luoghi e richiederanno integrazioni e affinamenti sul piano architettonico, da condividere con le parti ...

Ue - Macron contro Salvini : “Chi dice che il Crollo di un ponte è colpa dell’Europa è un demagogo nazionalista” : “Un ponte crolla è colpa dell’Europa. Siete preoccupati dalle migrazioni che arrivano dall’Africa? È colpa dell’Europa“. Emmanuel Macron attacca, senza nominarli, Matteo Salvini e il governo italiano dopo un incontro con il premier finlandese a Helsinki. Quelli che fanno questo tipo di affermazioni, ha spiegato il presidente della Repubblica francese, “non sono populisti ma demagoghi nazionalisti” che ...

Crollo ponte : 4 fronti intervento per Cdp : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Il ripristino delle infrastrutture per la mobilità, gli interventi a favore delle imprese e delle famiglie, la soluzione immobiliare per chi è rimasto senza casa e la moratoria ...

Crollo ponte Morandi - la tesi choc del professore : “Forse un attentato” : La ricostruzione dell'ingegner Enzo Siviero, esperto in ponti, lascia tutti senza parole: "Crollo possibile con microcariche piazzate nei punti giusti, nel giro di 4-5 giorni sarò in grado di supportare tale ipotesi". Viste le reazione, è arrivata la puntualizzazione: "Solo ipotesi accademica".Continua a leggere

Crollo ponte - pm Cozzi : delirante ipotesi attentato - non c'è alcuna evidenza : Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha smentito l'ipotesi di un attentato dietro al Crollo del ponte Morandi. "Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, né sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose", ha detto Cozzi.

Crollo ponte - spunta una lettera in cui si sollecitava la messa in sicurezza : Il ponte Morandi non è sicuro. spunta una lettera- anticipata dall'Espresso- nella quale il 28 febbraio scorso il direttore delle manutenzioni di Autostrade metteva in guardia il Ministero e il ...

Crollo ponte Genova - procura : attentato? “Ipotesi deliranti” : “Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, ne’ sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose. Dovremmo prendere in considerazione fattori eccezionali, in grado da soli di determinare un evento. Questo lo dice il codice penale. Se c’e’ un bombardamento aereo, non importa ...

Genova - Crollo ponte Morandi : nuova ordinanza - modifiche della zona rossa : Una nuova ordinanza è stata firmata dal sindaco di Genova: apporta correzioni nella definizione della zona rossa, l’area interdetta e inagibile sottostante i due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi dopo il crollo del 14 agosto. Le modifiche introdotte consentono il rientro del personale di alcune aziende e a escludere un civico di corso Perrone erroneamente inserito in zona rossa. L'articolo Genova, crollo ponte Morandi: nuova ...

Ponte Morandi - il ministero approvò il rinforzo degli stralli due mesi prima del Crollo. Toti : “No statalizzazione” : Due mesi prima del crollo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato il progetto esecutivo degli stralli del Ponte Morandi. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che quel documento porta la firma di Vincenzo Cinelli, Direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali che ieri ha subito dei sequestri. Il progetto secutivo di rinforzo dei tiranti che sostengono il Ponte viene autorizzato per ...

Crollo Genova - spunta la lettera : il ponte non è sicuro : Una lettera “mette in guardia il ministero delle Infrastrutture sui rischi per il ritardo nell’approvazione del progetto esecutivo di rinforzo del ponte“. A portarla alla luce, a circa due settimane dal Crollo del ponte Morandi a Genova, è stato il settimanale L’Espresso sul proprio sito online. lettera firmata dal direttore della manutenzione di Autostrade, Michele Donferri Mitelli. “Si tratta di una ordinaria ...

Crollo ponte - un esperto : "Ipotesi di attentato non è da escludere" : Siviero è uno dei massimi esperti al mondo di ponti, ha collaudato 'Calatrava' a Venezia, scritto libri, realizzato centinaia di progetti e ha preso una laurea ad honorem in Architettura a Bari. Ed ...