Crollo Ponte Genova | sono 1432 le aziende danneggiate

Crollo Ponte Genova - Procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

Ponte Morandi - danni a 1.432 aziende Nuovo video del Crollo in Procura : Cda Autostrade: «rispettati obblighi della Concessione». Di Maio: «Consiglio di tacere». Camusso (Cgil): «Evitare che le aziende lascino Genova»

Crollo Ponte - 1.432 aziende danneggiate : 20.14 Sono 1.432 le aziende che hanno subìto danni diretti e indiretti dal Crollo del ponte Morandi. Tra queste, 95 imprese con più di 50 dipendenti. 40 si trovano nella zona rossa e hanno avuto danni diretti. E' quanto emerge dalla mappatura compiuta fino ad oggi da Regione, Comune e Camera di Commercio. L'assessore allo Sviluppo Benveduti ha illustrato agli imprenditori le proposte inviate al governo, tra cui sospensione Durc,Cig in deroga ...

Genova - Crollo Ponte Morandi : la Procura ha un nuovo video : Gli inquirenti avrebbero un nuovo video, per il momento top secret, riguardo al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. Ad annunciarlo all'Ansa è il Procuratore del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, il quale ravvisa anche come il video non sia stato diffuso per evitare l'inquinamento delle prove. Ed emerge un particolare: le telecamere, negli istanti precedenti il crollo, avrebbero subito un black out. Gli inquirenti si basano ...

Autostrade - ponte Morandi "Obblighi rispettati"/ Genova ultime notizie - Di Maio "Crollo non era nel contratto" : ponte Morandi, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - piovono le critiche sul CdA di Autostrade : Teleborsa, - " Autostrade per l'Italia estende i beneficiari delle esenzioni dai pedaggi nell'area genovese , rispetto alla prima area di esenzione già operativa per chi viaggia sulle seguenti tratte, ...

PONTE MORANDI - AUTOSTRADE "RISPETTATO OBBLIGHI"/ Genova ultime notizie : si indaga su manomissione video Crollo : PONTE MORANDI, Cda AUTOSTRADE fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:12:00 GMT)

Ponte Morandi - nuovo video del Crollo nell'inchiesta : per ora resterà segreto : C'è un video di una telecamera fissa di una azienda, con sede in corso Perrone che riprende chiaramente il momento del crollo di Ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il video è in mano agli ...

Crollo Ponte Genova : in cantiere strade alternative con gazebo antipioggia : Gli operai montano ‘gazebo impermeabili’ di fortuna per lavorare 24 ore su 24 sotto la pioggia nei cantieri genovesi della viabilità alternativa al Ponte Morandi. E’ successo oggi pomeriggio nel cantiere per ampliare lungomare Canepa da quattro a sei corsie, dove un gruppo di operai incaricato della posa dei sotto servizi ha montato un gazebo impermeabile di colore verde nell’area di intervento mentre pioveva. Nonostante ...

Crollo Ponte - cda Autostrade : rispettati obblighi concessione. Toninelli e Di Maio : «Indecente - meglio tacere» : Il Consiglio della società controllata da Atlantia «ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società». Toninelli: siamo all’indecenza...

Crollo Ponte Genova - Toti : rimossa buona parte delle macerie : “Quando stasera scattera’ l’allerta meteo gialla su Genova, i lavori nell’alveo del torrente Polcevera per rimuovere le macerie del ponte Morandi si fermeranno per precauzione. buona parte delle macerie e’ gia’ stata rimossa tranne un grande pezzo che serve ai magistrati per le analisi. Il pezzo non e’ cosi’ grande da impedire il deflusso delle acque del torrente. Siamo ragionevolmente tranquilli, ...

