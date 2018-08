Crollo Ponte | cda Autostrade ribadisce | puntuale adempimento degli obblighi di concessione

Crollo Ponte Morandi - Autostrade ritiene di essere nel giusto : "Obblighi rispettati - presto la risposta al ministero" : "Abbiamo rispettato gli obblighi". Al termine del cda è questo il messaggio di Autostrade per l'Italia in merito al Crollo del ponte Morandi di Genova. Al termine della riunione i vertici della società hanno affermato di aver "preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle Infrastrutture datata 16 agosto 2018 predisposti dalle strutture tecniche della società ed ha confermato il proprio ...

Crollo Ponte di Genova - la risposta del cda di Autostrade : «Rispettati gli obblighi della concessione» : Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito per un aggiornamento su Crollo di Genova, parla di «puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società»

Crollo Ponte di Genova - il cda Autostrade : rispettati gli obblighi della concessione : Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito per un aggiornamento su Crollo di Genova, parla di «puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società»

Crollo Ponte Genova : l’allerta in Liguria blocca i lavori sul greto del torrente Polcevera : A causa dell’allerta meteo codice giallo diramata dalla protezione civile regionale ed emessa da Arpal, i lavori di recupero materiali e detriti del viadotto Morandi sul greto del torrente Polcevera verranno interrotti dalle 21 fino al termine dell’allerta stessa. Dal momento dell’entrata in vigore dell’avviso, tutti i mezzi e il personale presenti nell’alveo del fiume Polcevera devono abbandonare l’area, e di ...

Crollo Ponte GENOVA - TOTI “DEMOLIZIONE IN 30 GIORNI”/ Ultime notizie - mai consegnato il documento del 1981 : PONTE GENOVA di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "Demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Crollo Genova - Toti : il ponte dovrebbe essere demolito in 2 mesi : Genova, 30 ago., askanews, - "È un progetto che andrà affinato con perizie e analisi in loco che dovranno essere autorizzate dalla magistratura, speriamo il prima possibile, e se tutto andrà come ...

Crollo Genova - Autostrade non avrebbe consegnato tutti i documenti sul ponte Morandi : Fra i documenti che Autostrade mandò alla Commissione tecnica del Provveditorato della Liguria che doveva esprimersi sul progetto di rinforzo dei tiranti del viadotto Polcevera ne mancava uno. Autostrade non avrebbe consegnato la relazione del 1981 con cui l’ingegnere Riccardo Morandi segnalava alcune forti criticità nel ponte, in particolare riguardo alla corrosione del cemento.Continua a leggere

Crollo Ponte Genova - Toti “Demolizione in 30 giorni”/ Ultime notizie - analizzati sms e chat del 14 agosto : ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "Demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:08:00 GMT)

Crollo Ponte - Toti : presentato piano per la demolizione in 30 giorni : "E' stato presentato il piano di demolizione preliminare del ponte Morandi da parte di Autostrade per l'Italia ". Lo ha affermato il commissario per l'emergenza e governatore ligure Giovanni Toti , ...

Crollo Ponte - Toti e Bucci : legge ad hoc : 19.34 Il commissario per l'emergenza di ponte Morandi, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, hanno scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti per "suggerire un provvedimento di legge ad hoc per Genova". "Non deve essere per forza una legge speciale per Genova, ma può essere messo nel prossimo Milleproroghe", ha spiegato Toti.

Macron - demagoghi - Crollo Ponte colpa Ue : ANSA, - PARIGI, 30 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, è tornato a criticare coloro che "vogliono prendere l'Europa in ostaggio" utilizzando quella "demagogia che fa comodo ai dirigenti ...

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Demolizione e ricostruzione sovrapposte” : “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati. In ogni caso i piani potranno diventare definitivi solo dopo l’accesso ai luoghi e richiederanno integrazioni e affinamenti sul piano architettonico, da condividere con le parti ...

Ue - Macron contro Salvini : “Chi dice che il Crollo di un ponte è colpa dell’Europa è un demagogo nazionalista” : “Un ponte crolla è colpa dell’Europa. Siete preoccupati dalle migrazioni che arrivano dall’Africa? È colpa dell’Europa“. Emmanuel Macron attacca, senza nominarli, Matteo Salvini e il governo italiano dopo un incontro con il premier finlandese a Helsinki. Quelli che fanno questo tipo di affermazioni, ha spiegato il presidente della Repubblica francese, “non sono populisti ma demagoghi nazionalisti” che ...

Crollo Ponte : 4 fronti intervento per Cdp : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Il ripristino delle infrastrutture per la mobilità, gli interventi a favore delle imprese e delle famiglie, la soluzione immobiliare per chi è rimasto senza casa e la moratoria ...