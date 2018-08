: #Crollo Genova, #Autostrade non avrebbe consegnato tutti i documenti sul ponte Morandi - fanpage : #Crollo Genova, #Autostrade non avrebbe consegnato tutti i documenti sul ponte Morandi - M5S_Senato : Hanno superato il limite della vergogna! Ecco le indecenti dichiarazioni di oggi del cda di Autostrade per l'Italia… - disinformatico : Speravo non fosse necessario, ma a quanto pare siamo in piena era digitale eppure c'è gente incapace di distinguere… -

Sono 1.432 leche hanno subìto danni diretti e indiretti daldelMorandi. Tra queste, 95 imprese con più di 50 dipendenti. 40 si trovano nella zona rossa e hanno avuto danni diretti. E' quanto emerge dalla mappatura compiuta fino ad oggi da Regione, Comune e Camera di Commercio. L'assessore allo Sviluppo Benveduti ha illustrato agli imprenditori le proposte inviate al governo, tra cui sospensione Durc,Cig in deroga per Pmi,investimenti di logistica per i flussi merci, snellimento del traffico portuale.(Di venerdì 31 agosto 2018)