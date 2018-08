: #Roma #30ago 15.00, crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in via San Pietro in Carcere. Al m… - emergenzavvf : #Roma #30ago 15.00, crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in via San Pietro in Carcere. Al m… - emergenzavvf : #Roma #30ago 16:30, proseguono le verifiche dei nuclei #cinofili #vigilidelfuoco per escludere la presenza di perso… - Agenzia_Ansa : Crollo nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami nel centro storico di #Roma. Nessun ferito. Sembra ci sia stato i… -

E' ilil reato ipotizzato dalla Procura di Roma per il, ieri, del tetto delladi San Giuseppe dei Falegnami, nella capitale. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. La Procura intende disporre una consulenza tecnica per ricostruire quanto accaduto e verificare se ci siano state carenze nella manutenzione dellacinquecentesca.L'area,dopo la messa in sicurezza e il salvataggio delle opere che sono all'interno, è stata posta sotto sequestro.(Di venerdì 31 agosto 2018)