Crollo chiesa Roma | si indaga per disastro colposo Ultime notizie | volta di S Giuseppe

Crollo chiesa a Roma - la procura indaga per disastro colposo dopo il collasso del tetto di San Giuseppe dei Falegnami : La procura di Roma indaga per disastro colposo in relazione al Crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, avvenuto giovedì nel centro storico della Capitale. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia. dopo la messa in sicurezza e il salvataggio delle opere d’arte presenti nella chiesa, l’area è stata posta sotto sequestro. I magistrati disporranno una consulenza tecnica per ricostruire quanto accaduto ...

Crollo in chiesa - nel mirino i lavori : 11.32 La Soprintendenza archeologica di Roma, a quanto si apprende, ha avviato lo studio dei resoconti dei lavori che negli ultimi decenni hanno interessato la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove ieri è crollato il tetto. Contemporaneamente i funzionari tecnici della Soprintendenza stanno lavorando al recupero delle opere mobili all'interno dell'edificio con i vigili del fuoco. Alcuni lavori sul tetto della chiesa sarebbero stati svolti ...

Crollo in chiesa nel centro storico di Roma : timori per la pioggia - si lavora per la copertura del tetto : Nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, ieri si è verificato un Crollo: oggi i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare le ultime opere e rimuovere le parti pericolanti. A causa del rischio pioggia a breve inizieranno le operazioni di copertura del tetto e delle pareti. Secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, la copertura di tegole e il soffitto ligneo della struttura erano stati oggetto di ...

Crollo chiesa a Roma - le immagini del cedimento strutturale. FOTO : Crollo chiesa a Roma, le immagini del cedimento strutturale. FOTO Caduti tre quarti del tetto di San Giuseppe dei Falegnami, nel pieno centro storico della capitale. Ora sarà necessaria una copertura provvisoria per la voragine che si è venuta a creare. I Vigili del fuoco lavorano per la messa in sicurezza dell'area. LA ...

Roma - cede il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami : le immagini subito dopo il Crollo : Larga parte del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, è crollato a causa del collasso quasi completo di una volta. Al momento del crollo la chiesa, che si trova ...

Crollo chiesa - parroco : "Sabato nozze - rischiato morti" : Nel male è andata bene. La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami era chiusa al momento del Crollo, ma si utilizza spesso per fare i matrimoni. "Pensate che ce ne era uno in programma il prossimo sabato"...