Cristiano Ronaldo diserta i sorteggi e fa ‘festa’ con gli amici | altro che Montecarlo!

Cristiano Ronaldo salta la cerimonia dei sorteggi di Champions - il commento di Allegri : “era molto arrabbiato - ecco perchè” : Massimiliano Allegri commenta la decisione di Cristiano Ronaldo di non presentarsi alla cerimonia dei sorteggi di Champions: le parole del tecnico della Juventus “Cristiano Ronaldo ieri era molto arrabbiato, ma questo dimostra di quanto lui continui a lavorare per essere ancora il migliore: per noi questo è un vantaggio“. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commentando la decisione di CR7 di non presentarsi ...

Champions League 2017-2019 : tutti i premi individuali. Sorprende Modric miglior giocatore - Cristiano Ronaldo miglior attaccante - Navas miglior portiere : A margine del sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, nello splendido scenario del Grimaldi Forum di Montecarlo, assegnati anche i premi individuali di miglior portiere, difensore, attaccante e “Player of the Year” della scorsa edizione della massima competizione continentale. A sorpresa è Luka Modric ad ottenere il riconoscimento di miglior giocatore in assoluto. Il centrocampista croato, in forza al Real Madrid campione ...

