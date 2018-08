Crisi totale per Vodafone anche sulla portabilità a Wind e Tre dopo Iliad

“È finita”. Johnny Depp - Crisi totale : l’ennesima - bruttissima notizia per l’attore : Non è davvero il miglior periodo nella vita artistica di Johnny Depp, che a un numero sempre crescente di flop al botteghino, accompagnati puntualmente dalle accuse della critica, ha dovuto sommare i problemi sentimentali e un divorzio inatteso quanto velenoso che lo ha visto opposto, in tribunale e fuori, all’ormai ex moglie Amber Heard. Per la serie “al peggio non c’è mai fine”, ecco arrivare un’altra ...