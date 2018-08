Costa Smeralda | due turisti francesi travolti e uccisi da un suv

Costa Smeralda - scendono dal taxi e vengono travolti da un suv : morti due ragazzi francesi : Tragico incidente in Costa Smeralda, sulla strada provinciale che collega Porto Rotondo a Porto Cervo: due ragazzi 30enni di nazionalità francese sono scesi da un taxi, di ritorno da una serata in discoteca, e sono stati travolti da un suv di passaggio, mentre si trovavano sul ciglio della carreggiata.Continua a leggere

Costa Smeralda - due turisti francesi travolti e uccisi da suv appena scesi da un taxi : Tragedia in Costa Smeralda dove due turisti francesi sono morti travolti da un suv questa mattina sulla strada provinciale che collega Porto Rotondo con Porto Cervo. I due vacanzieri erano appena ...

Tragedia in Costa Smeralda : due turisti francesi travolti e uccisi da suv : Tragedia in Costa Smeralda dove due turisti francesi sono morti travolti da un suv questa mattina sulla strada provinciale che collega Porto Rotondo con Porto Cervo. I due vacanzieri erano appena ...

Tragedia in Costa Smeralda : due turisti francesi travolti e uccisi da suv appena scesi da un taxi : Tragedia in Costa Smeralda dove due turisti francesi sono morti travolti da un suv questa mattina sulla strada provinciale che collega Porto Rotondo con Porto Cervo. I due vacanzieri erano appena ...

Vela – Yacht Club Costa Smeralda si prepara per un settembre ricco di eventi : settembre a passo di carica per lo Yacht Club Costa Smeralda Conclusa la prima parte della stagione agonistica e le tradizionali collaborazioni del mese d’agosto a supporto della regata d’altura Palermo-Porto Cervo – Montecarlo e del Trofeo Formenton di Porto Rafael, lo Yacht Club Costa Smeralda sta ultimando i preparativi in vista dell’intenso mese di settembre, fitto di eventi sportivi clou e non solo. Si inizierà ...

Briatore e il dibattito sullo sviluppo della Costa Smeralda in Regione : 'Gli hotel devono migliorare anche il loro livello' : Il vicepresidente Peru: 'convertire anche le strutture già esistenti'. 'Certo, è indubbio che servano nuovi posti letto per le strutture alberghiere della Sardegna, non solo sulla Costa Smeralda, ma ...

A bordo di auto di lusso svaligiavano le ville in Costa Smeralda - : Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di essere l'autista di una banda che ha preso di mira le residenze estive di pregio. L'ultimo colpo pochi giorni fa: un furto da ...

A bordo di auto di lusso svaligiavano le ville in Costa Smeralda : A bordo di auto di lusso svaligiavano le ville in Costa Smeralda Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di essere l'autista di una banda che ha preso di mira le residenze estive di pregio. L'ultimo colpo pochi giorni fa: un furto da 40mila euro tra gioielli, denaro e ...

OneRepublic - successo in Costa Smeralda : PORTO CERVO, 14 AGO - A tre anni di distanza dall'ultimo tour italiano, i OneRepublic sono tornati ad esibirsi in Italia, ma stavolta solo per un concerto esclusivo al Cala di Volpe, hotel della Costa ...

Vacanze italiane per Ricky Martin e il marito : selfie d'amore in Costa Smeralda : La coppia sta trascorrendo qualche giorno di relax in Sardegna. Romanticissimi gli scatti condivisi su Instagram

Costa Smeralda - furto da 150 mila euro in gioielli : Il colpo è stato messo a segno tre giorni fa all'hotel Pitrizza di Porto Cervo. Un turista ha denunciato la scomparsa di orologi e preziosi dalla cassaforte della villa in cui soggiornava

Colpo da 150 mila euro in Costa Smeralda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Costa Smeralda - la trappola delle secche per i grandi yacht : Con il solito rituale: vacanza finita male per chi è arrivato in Sardegna dall'altra parte del mondo, barca bloccata e danneggiata, rimorchiatori e gru in azione e ultima tappa nel cantiere. Con ...

Emergenza abbandoni senza tregua in Costa Smeralda : 700 cani e 230 gatti ospitati nel Rifugio “I Fratelli Minori” di Olbia : Alcuni hanno una fine già segnata, come Tyson, ribattezzato Angiolino, un rottweiler trovato abbandonato in un giardino privato, legato a una catena. I volontari dopo averlo liberato l’hanno portato al Rifugio in stato comatoso e con febbre a 40°, ridotto a pelle e ossa, pieno di piaghe e disidratato. Le condizioni erano talmente gravi che tutti gli sforzi fatti per tenerlo in vita sono stati inutili e il maestoso gigante dagli occhi di topazio ...