Cosa c’è stasera in tv

Mano amputata dopo aver mangiato sushi : Cosa c’è da sapere sulla vibriosi : Il New England Journal Medicine ha raccontato il caso di un uomo di Seoul di 71 anni a cui è stata amputata la Mano sinistra dopo aver mangiato del sushi. Si trattava, secondo la diagnosi dei medici, di vibriosi, una infezione batterica che si contrae mangiando pesce crudo. Ma non in tutti i casi è così pericolosa: ecco perché.Continua a leggere

Parma - arrestati i due stupratori : c’è anche un noto imprenditore. Cosa c’era nella loro borsa : In arresto Federico Pesci, un commerciante 46enne molto conosciuto in zona, e uno spacciatore nigeriano. Devono rispondere di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti di una 21enne, stuprata per ore ed ore. Gli agenti hanno sequestrato una borsa ai nella quale erano nascosti frustini, corde e collari.Continua a leggere

La polizia italiana ora ha il taser : come funziona e Cosa c’è da sapere : Al rientro dalle vacanze, in 11 città, gli italiani – per il momento pochi, a dire il vero – non troveranno solo le solite buche, il traffico e il solito vicino rumoroso. A rasserenare, nelle intenzioni, il clima per le strade ci saranno anche delle sgargianti “pistole” giallo limone alla cintura di carabinieri, poliziotti e finanziari. Si tratta dei taser, la pistola elettrica che gli italiani conoscevano solo in chiave un po’ “esotica”, per il ...

Cosa c’è scritto nei contratti delle altre autostrade d’Italia : autostrade (Mauro Scrobogna/LaPresse) Ventisette faldoni sulle concessioni delle autostrade in Italia. Ieri il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha pubblicato sul sito i contratti che regolano la gestione delle grandi arterie del traffico su gomma. Piani finanziari rimasti finora sotto chiave. Un segreto opposto per anni dalle società autostradali con l’argomentazione di tutelarsi dalla concorrenza nella fase di rinnovo delle ...

Cosa c’è da ridere nell’usare architetta - magistrata - ministra? : di Claudia Crabuzza Mettiamoci d’accordo: esiste discriminazione nei confronti del genere femminile? Esiste un problema? Le donne subiscono abusi sul lavoro per il fatto di essere donne? Le donne percepiscono stipendi più bassi? Quanto incide la presenza delle donne nelle alte sfere del comando? Quante firme femminili si occupano di economia politica lavoro nelle testate nazionali? Alle donne è richiesto un carico di responsabilità all’interno ...

Cosa c’è scritto nel contratto “desecretato” di Autostrade per l’Italia : Automobili sulle Autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Circa seicento pagine di documenti. Tabelle, contratti, elenchi di lavori e date di consegna. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha pubblicato sul suo sito le convenzioni, i rinnovi e gli allegati della concessione che le assegna circa metà dei 5.886,6 chilometri di Autostrade in Italia. Documenti a lungo chiusi nel cassetto del ministero dei Trasporti e delle società che ...

