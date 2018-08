Corruzione | Bonafede | “Mostro che danneggia l’economia Fornire strumenti innovativi a

Prescrizione - la riforma non prima di dicembre. Nell’agenda di Bonafede prima l’antiCorruzione e il processo civile : Aveva detto che l’avrebbero ribattezzata “legge Viareggio“, come la tragedia che nel 2009 uccise 32 persone. E per la quale già in appello, il prossimo novembre, alcuni dirigenti ed ex dirigenti delle aziende legate a Ferrovie dello Stato vedranno prescritti molti reati. “Vorrei tanto che quando ci sarà la riforma non portasse il nome di chi l’ha scritta, ma fosse la Viareggio o Viareggio bis, perchè vorrei chi la pronuncerà in ...