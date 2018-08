Corea del Sud | quando il matrimonio è di massa Le foto

La Corea del Sud bandisce il caffè nelle scuole - : La misura sarà effettiva dal 14 settembre, e segue una campagna del governo del Paese per promuovere un'alimentazione più sana tra i giovani

Gli amputano una mano per il sushi / Infezione batterica da pesce crudo : il caso in Corea del Sud : Gli amputano una mano per il sushi, Infezione batterica da pesce crudo: il caso in Corea del Sud a Jeonju nel sud di Seoul, colpito un uomo di settantuno anni diabetico.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:59:00 GMT)

Dazi : gli Usa esentano Corea del Sud - Brasile e Argentina : I Dazi sull'alluminio e l'acciaio imposti dagli Stati Uniti sono "appropriati e necessari" per la sicurezza nazionale. E' quanto afferma l'amministrazione del presidente Donald Trump, garantendo allo ...

Corea del Nord - Trump : Cina complica relazioni con Pyongyang : Il presidente americano Donald Trump ha accusato la Cina di complicare le relazioni tra Washington e Pyongyang, mentre i colloqui sulla denuclearizzazione della Corea del Nord si sono bloccati. "...

Corea del Nord - Kirill ringrazia Kim Jong-un : ... dopo una visita di Kim Jong Il a Mosca , come segnale di distensione politica nei confronti del Cremlino. Il regime di Pyongyang, infatti, è noto per la durezza con cui ha cercato di eliminare ogni ...

Nucleare : la Corea del Nord resta una “minaccia grave e imminente” : Secondo l’annuale rapporto del Ministero della Difesa giapponese, la Corea del Nord continua a essere una “minaccia grave e imminente“: “Non c’è alcun cambiamento nella nostra constatazione della minaccia rappresentata dalle armi nucleari e dai missili NordCoreani“, rileva il report. “Noi non possiamo ignorare il fatto che, ancora oggi, Pyongyang possiede diverse centinaia di missili che hanno alla loro ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i convocati dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...

Corea del Nord - giapponese liberato 'per motivi umanitari' : La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" ed espellere Tomoyuki Sugimoto, un giapponese 39enne arrestato in seguito a un "crimine" non meglio precisato contro il Paese. L'ipotesi ...

La prima medaglia della Corea unita in una competizione internazionale : Una squadra con atleti della Corea del Nord e la Corea del Sud ha vinto una medaglia di bronzo in una gara di canottaggio dei Giochi asiatici (il corrispettivo, per la sola Asia, delle Olimpiadi). La squadra Coreana è arrivata The post La prima medaglia della Corea unita in una competizione internazionale appeared first on Il Post.

Corea del Nord : Seul - rammarico stop visita Pompeo a Pyongyang : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pentathlon - Mondiali 2018 : i favoriti della gara maschile. Occhio a sudCoreani e francesi - italiani outsider : Città del Messico è pronta ad ospitare i Mondiali senior di Pentathlon moderno: i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per la vittoria iridata, con il field dei partecipanti che sarà di altissimo livello. Nella gara individuale maschile saranno al via quattro azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite. Nella finale maschile, che si disputerà tra il 12 ed il 13 ...

Nessun progresso sul nucleare - Trump cancella il viaggio del segretario di Stato Pompeo in Corea del Nord : Nuovo strappo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano, Donald Trump, ha cancellato il viaggio nel paese asiatico del segretario di Stato, Mike Pompeo, previsto per la prossima settimana. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato il tycoon su Twitter.I have asked Secretary of State Mike ...

Maltempo - i tifoni Soulik e Cimaron si indeboliscono dopo aver sferzato Corea del Sud e Giappone : danni - crolli e vittime [FOTO] : 1/11 Tifone Cimaron, Giappone ...

Corea del Sud - 25 anni per corruzione all'ex presidente Park Geun-hye - : Lo ha stabilito la Corte d'Appello, che le ha imposto anche una multa di 20 miliardi di won , 15,4 milioni di euro, per lo scandalo di corruzione avvenuto nel periodo in cui era a capo del Paese e che ...