Copertine di agosto 2018

ilpost

: FOTO 3 di 3 PHOTO 3 of 3 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Le copertine delle riviste in edicola ogg… - sammedicola : FOTO 3 di 3 PHOTO 3 of 3 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Le copertine delle riviste in edicola ogg… - sammedicola : FOTO 2 PHOTO 2 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Le copertine delle riviste in edicola oggi Giovedì… - sammedicola : FOTO 1 PHOTO 1 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Le copertine delle riviste in edicola oggi Giovedì… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Adanche le case editrici hanno un periodo di chiusura e, come a luglio, escono molti libri. Verso la fine del mese però il ritmo di pubblicazione aumenta per via di quella che i francesi chiamano rentrée littéraire: tradiIl Post.