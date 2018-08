Conti pubblici | così il nervosismo dei mercati su Roma è costato 120 milioni di euro in

ilfattoquotidiano

: Vista ora. Fantastica. Quando per collocare saremo a 550 continuerà a dire ottimo segnale, soprattutto per i nostri… - CarloCalenda : Vista ora. Fantastica. Quando per collocare saremo a 550 continuerà a dire ottimo segnale, soprattutto per i nostri… - ricpuglisi : Salvini e Di Maio pensino ai conti pubblici, non all'immigrazione. Qui rischiamo grosso. - marattin : 150 disperati, su una nave italiana in un porto italiano, tenuti in ostaggio per continuare la campagna elettorale… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) I tassi salgono, i soldi nelle casse pubbliche scendono. Purtroppo la dinamica è semplice, ad ogni asta di titoli di Stato con rendimenti in salita cresce il conto che il Tesoro è tenuto a pagare ai suoi creditori. Prendiamo i casi più recenti. Martedì scorso sono stati collocati CTZ con scadenza 2020 per 1,7 miliardi di, con un tasso salito all’1,27% dallo 0,64% di luglio o dal meno 0,2% di aprile. L’Italia dovrà quindi pagare interessi su questi titoli per 22dil’anno, mentre fino a qualche mese fa si finanziava a costo zero. Mercoledì sono stati collocati sul mercato BOT a 6 mesi per 6 miliardi dicon rendimenti dello 0,48%. Un costo di finanziamento per lo Stato di un’altra ventina didi, mentre con i tassi negativi di aprile (-0,4%) cinque mesi fa ne avrebbe guadagnati altrettanti (rimborsando alla scadenza del titolo una somma leggermente ...