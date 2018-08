Conte | «Io resto qui solo per un giro» Il passo del premier per frenare Salvini e Di Maio

Il monConte est del ponte Morandi deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto : Il moncone est di ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza.La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.VIDEO - Il momento del crollo del ponte Morandi

Genova - 39 morti - 632 sfollati | Procura : "Non è stata una fatalità" | Conte : "Revocheremo concessione ad Autostrade - via le macerie al più presto" : Il ministro Tria: "Sotto accusa tutto il sistema infrastrutture". Verrà istituita una commissione di inchiesta. Aperta una sottoscrizione per le famiglie delle vittime

Il premier Conte agli italiani : 'cambiamento iniziato - presto riforme cruciali : "Non è un esecutivo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto. Parla di risultati straordinari sul fronte immigrazione, promette una manovra seria e rigorosa ...

MIGRANTI - Conte : “CELLULA CRISI UE”/ Ultime notizie - replica Commissione : “caso urgente - presto risposte” : CONTE scrive all'Ue una lettera: "cellula di CRISI per i MIGRANTI e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. Votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Conte : «Subito una cellula di crisi Ue per i migranti». La replica : «Urgenza - presto le risposte» : essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue» attraverso «una sorta di cellula di crisi» che abbia il ...

Alitalia : Conte - presto apriremo confronto su dossier : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Su Alitalia “prenderemo a breve in mano il dossier e ci confronteremo”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Alitalia: Conte, presto apriremo confronto su dossier sembra essere il primo su Meteo Web.

MIGRANTI - PRAGA E BUDAPEST CONTRO Conte/ Ultime notizie - Salvini “presto faremo scendere mamme e bambini" : 450 MIGRANTI a Pozzallo, Ultime notizie: CONTE, "50 a Germania, 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Giuseppe Conte : "Presto sarà ridimensionata la presenza italiana in Afghanistan" : "Continuiamo a mantenere una presenza" ma prefiguriamo "un ridimensionamento" della presenza italiana in Afghanistan "che annunceremo quanto prima, nella consapevolezza che le missioni esprimono un valore strategico che non possiamo trascurare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Bruxelles. Conte ha anche annunciato che l'Italia sta organizzando per l'autunno una conferenza sulla Libia.Il ...

Usa : Conte vede Bolton in vista incontro Trump - a presto a Washington : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre al premier, Bolton ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e a breve dovrebbe incontrare ...