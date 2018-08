Consorzio Vino Chianti Classico |   il nuovo Presidente è Giovanni Manetti

romadailynews

: Eletto all'unanimità il Presidente del Consorzio #ChiantiClassico, Giovanni Manetti (Fontodi): “mi auguro di contin… - chianticlassico : Eletto all'unanimità il Presidente del Consorzio #ChiantiClassico, Giovanni Manetti (Fontodi): “mi auguro di contin… - paoloigna1 : RT @Marco_K18: Da oggi 25 Agosto #DiGaviinGavi: Il Consorzio di Tutela del Gavi festeggia i 20 anni di DOCG Sostenibilità e #cucina #ZeroS… -

(Di venerdì 31 agosto 2018): il, proprietario dell’azienda Fontodi a Panzano in. E’ il quattordicesimonella storia del più anticovitivinicolo d’Italia. Tavarnelle Val di Pesa – Cinquantacinquenne,giano DOC,è ildel. La nomina è avvenuta oggi da parte delConsiglio di Amministrazione che ha affidato, all’unanimità, al proprietario della nota aziendagiana Fontodi, il delicato compito di condurre ilattraverso le sfide di un mercato, come quello del, sempre più sempre più proiettato in una dimensione di concorrenza globale. La passione per il mondo deldi, che ama definirsi viticoltore-artigiano, lo ha portato a viverne molteplici aspetti, da tecnico, da imprenditore e da partecipante ...