Consigli Fantacalcio Serie A Le dritte per la terza giornata | chi schierare

Fantacalcio - 3^ giornata : gli sConsigliati : Per i fantallenatori è tempo di schierare le formazioni. Domani, l’anticipo Milan-Roma aprirà il terzo turno della Serie A. Ecco gli sconsigliati della redazione di CalcioWeb: MILAN-ROMA (Biglia – Karsdorp): non proprio all’altezza della fama che si era conquistato alla Lazio, Lucas Biglia continua a faticare nel centrocampo di Ringhio Gattuso. In più, non regala bonus da un po’ di tempo; anzi, becca qualche ...

Fantacalcio 2018-2019 : le nuove quotazioni per l’asta. Consigli - scommesse e possibili colpi : La seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andata in archivio ed alcuni risultati appaiono evidenti: Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto interessante. Come tradizione vuole, parallelamente al darsi in campo dei 22 in ...

Fantacalcio 2018-2019 : i Consigli per l’asta e le possibili sorprese. Le rose e i voti al calciomercato : Mancano poche ore all’inizio della seconda giornata della Serie A 2018-2019 che scatterà alle ore 18.00 con Juventus-Lazio, ultimi momenti a disposizione per tutti i magic allenatori che vogliono mettere a posto la propria rosa in vista del nuovo turno del Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si sviluppa in parallelo al massimo campionato italiano. Molte leghe, compresa quella ufficiale della Gazzetta dello Sport, hanno deciso di ...

Fantacalcio 2018-2019 : i Consigli per la formazione della seconda giornata. Possibili jolly e bonus : Nel weekend del 25-27 agosto si giocherà la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Incomincia il campionato e riparte anche il Fantacalcio, il fantasy game ispirato alle partite reali e che appassiona migliaia di fantallenatori che si divertono ad allestire le proprie squadre. Di seguito i consigli di OA Sport su chi puntare e su chi evitare per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. JUVENTUS-LAZIO: consigliati: ...

Consigli Fantacalcio - 2^ giornata : le ultime sul massimo campionato italiano : Consigli fantacalcio – Il campionato di Serie A ha regalato già grosse emozioni e colpi di scena, si avvicina la seconda giornata che preannuncia spettacolo e colpi di scena. La Juventus proverà a confermarsi, di fronte un osso durissimo, la Lazio, l’anticipo serale vedrà lo scontro tra Napoli e Milan. Altra domenica di emozioni, nel primo match in campo Spal e Parma, in serata tutte le altre partite. Scontro salvezza tra Cagliari e ...

