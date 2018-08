Commissario Figc | Il 22 10 le elezioni

Figc - il Commissario Fabbricini : 'Il 22 ottobre l'assemblea elettiva' : Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato le Norme organizzative ...

Il Commissario della Figc è un nuovo cittadino di Bevagna : "Mi regalate un pezzo di vita" : Un emozionato Roberto Fabbricini giovedì mattina è stato ricevuto in Comune per il riconoscimento: "Ricordo ancora le corse in bici..." , UMWEB, Bevagna. "Nella mia vita ho ricevuto tantissimi ...

Blocco dei ripescaggi in B - l’AIC ribadisce le critiche al Commissario Figc : L'associazione ribadisce le proprie critiche nei confronti dell'operato del Commissario Figc e per il futuro valuta delle azioni di protesta. L'articolo Blocco dei ripescaggi in B, l’AIC ribadisce le critiche al Commissario Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Il volantino sessista in Curva Nord all’Olimpico? Un tentativo di ghettizzare” : il commento del Commissario Figc Fabbricini : Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha parlato del volantino sessista apparso in Curva Nord all’Olimpico “Il volantino sessista in Curva Nord all’Olimpico? Mi sembra sia una battutaccia estiva. Nel momento in cui tutti parliamo degli stadi come punto di incontro per le famiglie, di svago e simpatia. Ghettizzare un gruppo di persone che devono stare un po’ più in là e non mischiarsi col tifo ...

Legale componenti Figc : “proroga Commissario basata sul nulla” : “Sospendete una delibera che si poggiava ieri su un’interpretazione sbagliata della legge e oggi sul nulla e si ordini al commissario la convocazione dell’assemblea elettiva”. E’ quanto chiesto al Collegio di Garanzia guidato da Franco Frattini dall’avvocato Giancarlo Viglione in rappresentanza delle quattro componenti federali della Figc (Lnd, Lega Pro, Aic e Aia) che hanno presentato ricorso contro la ...

Riunione tra le componenti federali e il Commissario straordinario della Figc : “Siamo distanti, le posizioni sono cristallizzate e distanti. Siamo come quando abbiamo iniziato”. Sono le parole pronunciate all’unisono dal presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia e dal numero uno dell’Aia, Marcello Nicchi, al termine della Riunione tra le componenti federali e il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, riferendosi alla questione relativa alla richiesta di indizione ...

Figc : resta il Commissario fino al 10 dicembre. Le componenti : 'Proroga commissariamento è illegittima. Facciamo ricorso' : 'Con questa ipotesi si priverebbe ulteriormente l'unico Organo rappresentativo della base del mondo del calcio , l'Assemblea dei Delegati, di esprimersi liberamente, con una autonoma valutazione, ...

Coni : “prorogare Commissario Figc” : La Giunta nazionale del Coni ha proposto al Consiglio Nazionale, in programma nel pomeriggio al Salone d’Onore del Coni, la proroga del commissariamento della Figc fino al 10 dicembre 2018. In attesa della ratifica del consiglio Roberto Fabbricini dovrebbe restare alla guida di via Allegri per altri cinque mesi.L'articolo Coni: “prorogare commissario Figc” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Figc - Malagò proroga il Commissario : 'Ma per pochissimo tempo' : 'Il commissariamento della Figc sarà prorogato, ma sarà per pochissimo tempo in attesa delle valutazioni del Governo. Dal 31 luglio ci sarà la possibilità di indire l'assemblea, i tempi sono entro 90 ...

Figc : diffida a Commissario per il voto : ANSA, - ROMA, 9 LUG - E' stata comunicata per conoscenza anche al Coni, con invio per posta certificata, la diffida da parte di quattro delegati della Figc al commissario straordinario della ...

Figc - diffida al Commissario Fabbricini : 'Convochi assemblea entro il 31 luglio' : Una diffida è stata notificata poco fa via posta certificata al commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, perchè convochi 'entro il 31 luglio l'assemblea elettiva della Figc'. ...