Come sbrandizzare LG G7 ThinQ

(Di venerdì 31 agosto 2018) Quando acquistiamo un nuovo smartphone tramite operatore telefonico, ci ritroviamo il sistema operativo intasato di app dell’operatore. I più smanettoni sbrandizzano subito lo smartphone, rendendolo no brand, cioè senza modifiche da parte dell’operatore telefonico al software. Attualmente uno dei migliori smartphone Android oltre a Samsung S9 e Huawei P20 Pro è sicuramente LG G7. In Italia ha avuto molto successo, non solo per le sue caratteristiche hardware da top di gamma, ma anche grazie a Tim, che offre la possibilità ai propri clienti di acquistarlo con soli 10€ al mese per 30 mesi. Il problema è che una volta avviato, ci sono molte app di Tim, o della compagnia telefonica di turno, installate e questo oltre ad essere fastidioso, incide anche sulle prestazioni di LG G7, rallentandolo.possiamo eliminare le app di Tim e rendere il nostro LG G7 più ...