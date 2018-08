Come aprire porte router per uTorrent

Come aprire porte router Fastweb : Se siete capitati nella nostra guida e perché volete sapere Come aprire porte router Fastweb senza compiere cose molto complesse. Desiderate effettuare quest’operazione perché magari avete riscontrato una lentezza nella connessione ad Internet utilizzando dei programmi appositi (Come uTorrent) per scaricare file. Nelle prossime righe vi indicheremo nel dettaglio tutti gli step da attuare per compiere questa procedura. Vediamo subito Come ...

Come aprire programmi all’avvio di Windows : Se siete in possesso di un PC Windows e sentite il bisogno di avere alcuni software aperti ad ogni inizio sessione, allora siete capitati nella guida giusta! Quest’oggi vi spiegheremo Come aprire programmi all’avvio di Windows sfruttando alcune funzioni offerte proprio dal sistema operativo di Microsoft, quindi senza installare software di terze parti. In questo modo, ad ogni avvio del vostro computer troverete tutte le app di cui ...

Come aprire i file EPS : Il formato EPS (Encapsuled PostScript) è un particolare tipo di file dedicato alle immagini, soprattutto quelle vettoriali. Un’immagine vettoriale è un tipo di disegno creato con delle forme geometriche e possono essere modificate senza perdere nessun dettaglio. In questa guida vedremo Come aprire i file EPS sia su PC che su smartphone e tablet. Indice aprire file EPS su PC aprire i file EPS su smartphone/tablet Altre guide ...

Come aprire una impresa in un giorno : aprire un’azienda che produce beni o eroga servizi significa registrare il nome, la ragione e lo statuto del proprio ente. Un’azione che può svolgersi in un giorno da un punto di vista burocratico una volta che si hanno le idee ben chiare sulla forma, i contenuti e il percorso che si vuole intraprendere. Avviare un’attività indipendente significa dare vita a un organismo economico che può opera in tre macro-settori: primario, agricoltura, ...

Come aprire file Pages su Windows : Il formato Pages è un particolare formato proprietario di Apple che identifica i documenti creati con la suite di lavoro proprietaria. aprire questo tipo di file su un PC può sembrare una cosa da nulla, ma non lo è affatto per gli utenti che utilizzano Windows. Infatti, è possibile aprire i file .Pages sfruttando Pages, ovvero il software di videoscrittura disponibile esclusivamente per gli utenti della casa di Cupertino. Tuttavia, esistono ...