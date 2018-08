Classifica Marcatori Serie A Capocannoniere | 3^ giornata | 7 giocatori per il titolo

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere - 2^ giornata : Zielinski raggiunge Gomez in vetta : Classifica marcatori Serie A: si entra nella seconda giornata con Alejandro Gomez Capocannoniere del torneo. Siamo in attesa del duello Icardi-Belotti a san Siro.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:51:00 GMT)

Classifica Marcatori Serie A 2018 / Capocannoniere : Icardi e Immobile - si riparte da un pareggio : Classifica marcatori Serie A, con la prima giornata comincia la corsa al titolo di Capocannoniere. Icardi e Immobile per difendere il titolo, ma CR7...(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:56:00 GMT)

Serie A 2018-2019 - i calciatori favoriti per la Classifica marcatori secondo i bookmaker : L'analisi delle quote non lascia spazio a dubbi: CR7 è il principale indiziato per la conquista della vetta nella classifica marcatori di Serie A. Proveranno a rovinargli la festa Ciro Immobile e ...

Capocannoniere Mondiali 2018/ Harry Kane vince la Classifica Marcatori con 6 gol : Harry Kane è il Capocannoniere dei Mondiali 2018: l'attaccante inglese segna 6 gol e contribuisce al quarto posto della sua nazionale, succedendo a James Rodriguez nell'albo d'oro dei bomber(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:37:00 GMT)

LIVE Pagelle Belgio-Inghilterra - Mondiali 2018 : si gioca per il podio iridato e per la lotta tra Kane e Lukaku nella Classifica marcatori : Di seguito le Pagelle LIVE della finale per il terzo posto dei Mondiali 2018 tra Belgio e Inghilterra. BELGIO (3-4-3) Courtois Alderweireld Kompany Vertonghen Meunier Tielemans Witsel Chadli De Bruyne Lukaku E.Hazard INGHILTERRA (3-5-2) Pickford Maguire Stones Jones Rose Delph Dier Loftus-Cheek Trippier Kane Sterling Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

Classifica Marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Kane in testa da solo - Dzyuba a quota 3 reti : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

