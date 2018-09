Cittadini di Fermo in rivolta | vogliono il nome del pedofilo Pakistano che adescava le

blogitalia.news

: Fermo: Carabinieri denunciano tre cittadini Albanesi e una donna Campana - viverefermo : Fermo: Carabinieri denunciano tre cittadini Albanesi e una donna Campana - scatto_da_fermo : RT @stegian67: Negli USA una vicenda come il crollo del #PonteMorandi porterebbe a una class-action da parte di vittime/sfollati/aziende/ci… - MirasoleCarlo : RT @romatoday: Da Colli Aniene a Pietralata, la mappa degli insediamenti abusivi che indignano i cittadini -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Un, ospite a spese degli italiani nella comunità di Porto Sant’Elpidio, in provincia di, è stato arrestato dai carabinieri perchébambine da 10 a 14 anni. Scoppia la– E’ un richiedente asiloildi 25 anni arrestato dai carabinieri perchèragazzine tra i 10 e i 14 anni e chiedeva foto nude con cui poi le ricattava. Il giovane era ospite in una comunità di Porto Sant’Elpidio dove da 24 ore si è scatenato un putiferio. La nazionalità dell’orco, a quanto pare, è stata volutamente taciuta per cercare di evitare l’ondata di reazioni che inevitabilmente si registrano soprattutto su episodi che riguardanostranieri. Ieri mattina ilè stato sentito per l’interrogatorio di garanzia dal Gip Leopardi e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha confermato ile disposto il suo ...