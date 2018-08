Ciclismo – Tour of Xingtai | la Nippo Vini Fantini Europa Ovini impegnata nella trasferta

Ciclismo - Froome e Thomas motivano la rinuncia alla Vuelta : 'C'è il Tour of Britain' : Dopo i successi di Giro d’Italia e Tour de France, per il Team Sky si preannuncia una Vuelta Espana [VIDEO] con obiettivi più limitati. Al terzo grande giro della stagione la squadra britannica si presentera' al via con uno schieramento forte ma senza i suoi leader. Non ci saranno infatti né Chris Froome, campione in carica nella corsa spagnola, né il fresco vincitore del Tour de France Geraint Thomas. La Sky in Spagna contera' su Michael ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “La vittoria agli Europei? Non realizzo. L’Italia è cresciuta - ora siamo grandi. E sul World Tour…” : Matteo Trentin si è consacrato settimana scorsa laureandosi Campione d’Europa a Glasgow interpretando al meglio la gara, trovando la fuga giusta insieme a Davide Cimolai e poi imponendosi in uno sprint regalare. Domani il Trentino sarà in corsa alla Classica di Amburgo, suo primo giorno con la maglia di imperatore continentale sulle spalle. L’uomo della Mitchelton Scott deve ancora realizzare quanto compiuto a Glasgow come ha ...

La follia dei tifosi al Tour e l’obiettivo Vuelta - Nibali schietto : “troppi supporter ubriachi - così il Ciclismo è un circo” : Vincenzo Nibali in ripresa dopo la caduta al Tour de France 2018, il corridore della Bahrain-Merida pronto a cimentarsi alla Vuelta di Spagna Dopo la caduta alla dodicesima tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali ha iniziato un percorso che lo porterà alla guarigione. Un’operazione per rimettere a posto la vertebra ed una riabilitazione già avviata per il ciclista, che punta a rimetterlo in sella per la Vuelta di Spagna (al ...

Ciclismo BinckBank Tour : Kittel sbaglia ancora - festeggia sempre la Quickstep : È iniziato con l’ennesima vittoria della Quickstep l’appuntamento con il BinckBank Tour [VIDEO], la corsa a tappe tra Olanda e Belgio che continua il serratissimo calendario del World Tour. In una giornata di pioggia e su un percorso pianeggiante la corsa si è conclusa con uno sprint generale in cui è emersa una volta di più la capacita' della Quickstep di mettere nella posizione migliore i propri velocisti. In assenza di Gaviria e Viviani, i ...

Ciclismo : colpo proibito al Tour - per Moscon 5 settimane di stop : PARIGI - Cinque settimane di stop: è la sanzione inflitta dalla commissione disciplinare dell'Uci, Unione ciclistica internazionale, a Gianni Moscon, sospeso dunque fino al 12 settembre prossimo. Il ...

Ciclismo – Che batosta per Moscon : pesante sospensione dopo il brutto gesto al Tour de France : L’UCI ha preso un’importante decisione riguardo il gesto antisportivo di Gianni Moscon al Tour de France 2018: il trentino sospeso per 5 settimane La commissione disciplinare dell’Uci (Unione ciclistica internazionale) ha sospeso Gianni Moscon per 5 settimane, fino al 12 settembre 2018. Il corridore trentino del team Sky è stato punito per l’episodio avvenuto durante la 15esima tappa del Tour de France il 22 giugno ...

Ciclismo - Mauro Vegni ‘distrugge’ il Tour de France : parole durissime sulla situazione Froome e sul caso Nibali : Il direttore del Giro d’Italia ha attaccato duramente gli organizzatori del Tour de France, soffermandosi sugli insulti a Froome e sulla caduta di Nibali La vittoria di Geraint Thomas non è bastata a cancellare i veleni e le polemiche di un Tour de France che, agli occhi di molti appassionati, ha lasciato davvero a desiderare. AFP/LaPresse Infortuni, cadute e… aggressioni non sono mancate, soprattutto quest’ultime ...

Ciclismo - il direttore del Giro incolpa il Tour : ‘Pensano di fare quello che vogliono’ : Il clima di straordinaria tensione che si è vissuto al Tour de France [VIDEO] ha lasciato molti interrogativi e discussioni nel mondo del Ciclismo. La corsa è iniziata con una forte contestazione del pubblico nei confronti di Chris Froome e della Sky, frutto dei lunghi mesi del caso doping in cui il campione britannico è rimasto invischiato ma anche degli attriti tra l’organizzazione e la squadra alla vigilia del via. Del nervosismo esasperato e ...

Ciclismo – Si introduce in casa del vicino e minaccia i presenti - arrestato ex vincitore del Tour de France : Jan Ullrich è stato arrestato, a Maiorca il 44enne si è introdotto in casa del vicino: non è la prima volta che l’ex ciclista tedesco ha guai con la legge Guai per Jan Ullrich. Il vincitore del Tour de France 1997, che oggi ha 44 anni, si è introdotto in casa del suo vicino ed è stato denunciato per violazione di domicilio. L’ex corridore tedesco, che vive a Maiorca, ha preso parte ad un party a cui non era stato invitato, ...

Ciclismo – Si introduce a casa del vicino e minaccia i presenti - arrestato ex vincitore di un Tour de France : Jan Ullrich è stato arrestato, a Maiorca il 44enne si è introdotto in casa del vicino: non è la prima volta che l’ex ciclista tedesco ha guai con la legge Guai per Jan Ullrich. Il vincitore del Tour de France 1997, che oggi ha 44 anni, si è introdotto in casa del suo vicino ed è stato denunciato per violazione di domicilio. L’ex corridore tedesco, che vive a Maiorca, ha preso parte ad un party a cui non era stato invitato, ...

Ciclismo - Bahrain-Merida infuriata con il Tour de France : mossa a sorpresa dopo il caso Nibali : Il team di Vincenzo Nibali sta analizzando la dinamica dell’incidente occorso allo Squalo sull’Alpe d’Huez, valutando la possibilità di adire le vie legali Nervi tesissimi tra la Bahrain-Merida e gli organizzatori del Tour de France, la squadra araba infatti ha intenzione di adire le vie legali per avere un risarcimento dopo l’incidente che ha coinvolto Nibali sull’Alpe d’Huez. Una caduta costata cara ...

Ciclismo - Froome supera la delusione del Tour : è papà per la seconda volta : ROMA - Quattro giorni dopo la fine del Tour de France , Chris Froome ha di che consolarsi per la mancata vittoria. 'Benvenuta al mondo, ieri, mia piccola donna Katie'. Così con un tweet il ciclista britannico ha ufficializzato la nascita della sua seconda figlia. Il primo, Kellan, ha due anni. Allegata al messaggio una foto ...

Rivoluzione nel Ciclismo - Lappartient cambia il World Tour : si lavora a due mosse clamorose : Il presidente della Federazione ciclistica Internazionale starebbe pensando di ridurre il numero di corridori per squadra da 6 a 8 e di vietare le radioline Si prevede l'ennesima Rivoluzione nel mondo del ciclismo, l'obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo ed evitare che a vincere siano sempre i soliti. AFP/LaPresse Il dominio del Team Sky al Tour de France ha spinto David Lappartient ...

Ciclismo - Lappartient lancia l'ennesima rivoluzione nel World Tour : si lavora a due mosse clamorose : Il presidente della Federazione ciclistica Internazionale starebbe pensando di ridurre il numero di corridori per squadra da 6 a 8 e di vietare le radioline Si prevede l'ennesima rivoluzione nel mondo del Ciclismo, l'obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo ed evitare che a vincere siano sempre i soliti. AFP/LaPresse Il dominio del Team Sky al Tour de France ha spinto David Lappartient ...