Chiuso ai tir il ponte Allaro | in provincia di Reggio Calabria L' Anas | Si sono

(Di venerdì 31 agosto 2018) I mezzi pesanti non potranno passare sul, sulla statale 106 Jonica. La decisione si è resa necessaria "a seguito degli abbassamenti della pila 5 e 6 del, registrati mediante il sistema di monitoraggio topografico e inclinometrico attivato sullo stesso". Ci, insomma, problemi ad alcune delle strutture che sostengono le arcate e, per questa ragione, è stato ritenuto opportuno vietare il transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 t sul.Per i veicoli in direzione nord, è previsto l'itinerario alternativo con avvio a Locri, percorrenza delle strade statali 106 Var/B e 682 "Jonio-Tirreno" con immissione in A2 "Autostrada del Mediterraneo" fino allo svincolo di Lamezia Terme e percorrenza delle statali SS 280 "Dei Due Mari" e SS 106 Var/A. Per i veicoli diretti versosi potrà effettuare il percorso inverso.