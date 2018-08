Chi ha inventato l' ora legale e perché?

Tria a Di Maio : "Deficit/ PIL del 3% criticato anche da Chi lo ha inventato. Superarlo? Non è detto" : ... è entrato in una fase di discesa e il Governo si è impegnato davanti al parlamento a farlo scendere ancora", ha assicurato il ministro dell'Economia. "Ritengo che si tratti di una fase momentanea di ...

Ecommerce - l’Europa ha inventato un reclamo online se hai problemi. Ma poChi lo sanno : Uno degli ultimi reclami sull’Ecommerce finiti sulla scrivania dell’avvocato Alessandro Bruni a Roma è arrivato dalla Spagna. Qualche mese fa un utente si iscrive a una piattaforma italiana di streaming di sport. Il sito scala i soldi ma, quando l’abbonato si connette per gustarsi una partita, il servizio non funziona. E nonostante le lamentele, continua a non funzionare. L’utente minaccia di non pagare, l’azienda reagisce: se non lo fai, ...